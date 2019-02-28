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четверг, 28 февраля 2019 11:04

Луценко ждут в парламенте

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Луценко ждут в парламенте
Луценко не сообщил, придет ли на заседание. Фото: rbc.ua

Генпрокурора Юрия Луценко пригласили в Верховную Раду, где сегодня будет отчитываться временная следственная комиссия по расследованию сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Об этом сообщил спикер Андрей Парубий.

"На отчет комиссии по Кате Гандзюк я пригласил генерального прокурора Юрия Луценко. Уверен, что мы этот вопрос будем рассматривать по полной процедуре", - сказал Парубий.

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На активистку Екатерину Гандзюк напали и облили кислотой 31 июля 2018-го. Получила 40% ожогов тела, пережила 11 операций. Боролась за жизнь 3 месяца, но 4 ноября в отделении Киевского ожогового центра умерла.

В организации ее убийства подозревают руководителя Херсонского областного совета Владислава Мангера. Ему грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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28
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