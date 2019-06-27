Луценко выгуляла вышиванку 50 тыс. грн

Жена генпрокурора Ирина Луценко посетила благотворительный вечер "Анна Киевская. Новое тысячелетие", который проходил на территории Софии Киевской.

На мероприятие Луценко пришла в вышиванке от украинского дизанйнера Юлии Магдич, пишет телеканал "24"

Стоимость изделия составляет $1920, а это чуть больше 50 тыс. грн.

Вышиванка, которую надела Луценко, входит в коллекцию Swan ("Лебедь"). Сделано ее из 100% хлопка. Сейчас на сайте дизайнера можно найти аналогичную, однако выполненную в другом цвете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского вновь заговорили об отставке генпрокурора

Ранее Ирина Луценко пришла на форум президента Петра Порошенко с сумкой за $3263.