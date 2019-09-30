Луценко уехал из Украины

"Подтянуть" английский Луценко решил именно в то время, когда в Киеве собралось множество иностранных журналистов, желающих с ним встретиться. ФОТО: news.online.ua

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поехал в Великобританию "подтянуть английский".

Сообщил об этом бывший журналист и нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-аккаунте "Лещенко здесь".

"Бывший генеральный прокурор Луценко слинял из Украины... в Великобританию. В самый разгар кризиса в связи с импичментом Дональда Трампа, который спровоцировала поставка дезинформации от Луценко в адрес Руди Джулиани", – написал он.

Информацию об отъезде бывшего генпрокурора за границу Лещенко получил от журналиста NBC Ричарда Энгеля. Тот, в свою очередь, узнал об этом непосредственно от Луценко, с которым на днях общался в Киеве.

"Сообщил, что вылетает в Лондон... подтянуть английский. Иностранные журналисты шокированы таким поведением человека, заварившего всю эту кашу. Подтянуть английский можно сейчас неплохо и у нас, тем более в Киев слетелось много американских журналистов. Непосредственно на улице можно встретить настоящих звезд их теленовостей, и все они ищут встречи с Луценко в связи с его недавними заявлениями о Байдене", – отметил Лещенко.

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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заступился за Байдена, отрицая, что тот нарушал законодательство во время своей работы в Украине. В то время, как именно на слова Луценко ранее опирался личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани по обвинениям в деле Байдена.