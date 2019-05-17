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пятница, 17 мая 2019 07:47

Луценко сложит свои полномочия перед инаугурацией

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Луценко сложит свои полномочия перед инаугурацией
Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что сложит свои полномочия перед инаугурацией Владимира Зеленского. Фото: Укринформ.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что сложит свои полномочия перед инаугурацией Владимира Зеленского.

"Завтра публично отчитаются о своей работе на посту представителя Президента Петра Порошенко в Верховной Раде и озвучу несколько советов новоизбранному Президенту Владимиру Зеленскому о том, как наладить конструктивную работу с украинским парламентом.", - написала Луценко в Facebook.

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Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной Рады. Зеленский рассмотрит петицию, если ролик увидят миллионы людей.

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