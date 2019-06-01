Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС

Луценко рассказал об украинской ГТС. Фото: Контракты

Россия накопила в неукраинских хранилищах большие объемы газа для зимнего потребления ЕС.

Очевидно, что РФ планирует блокаду украинской ГТС, в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

Луценко написал пост после совещания СНБО, где рассматривались проблемы в области энергетики.

"Если бы господин секретарь Данилюк не забыл меня пригласить туда, я бы сказал следующее. Россия накопила в европейских (важно - неукраинских) хранилищах большие объемы газа для зимнего потребления ЕС. Очевидно, что страна-агрессор планирует блокаду нашей трубы. Собственных объемов газа не хватит для поддержания давления в газотранспортной системе. Для импорта газа надо дополнительно 3 млрд кубов", - отметил Луценко.

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Россия строит газопровод "Северный поток-2". Строительство планируют завершить во второй половине 2020-го. Уложиться в эти сроки удастся, если Дания даст разрешение на строительство на юго-восток от Борнхольма.