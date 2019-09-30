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понедельник, 30 сентября 2019 15:13

Луценко рассказал, есть ли причины для расследования касательно конкурента Трампа

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Луценко рассказал, есть ли причины для расследования касательно конкурента Трампа
"Не знаю никаких причин для расследования", - Луценко. ФОТО: LIGA.net

В Украины нет причин для расследования деятельности потенциального конкурента президента США Дональда Трампа - Джо Байдена или его сына Хантера.

Об этом в интервью ВВС рассказал генеральный прокурор 2016-2019 годов Юрий Луценко.

"Я не знаю никаких причин проводить расследование касательно Джо Байдена или Хантера Байдена согласно украинскому законодательству", - сказал он.

"Это юрисдикция США", - сказал Луценко, указывая, что "вероятно хищение" в Burisma "произошло за два-три года до того, как Хантер Байден стал членом совета". Burisma - это украинская компания по добыче природного газа, в которой работал Хантер Байден.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани встречался с Луценко и спрашивал, можно ли провести расследование в Украине.

"Я сказал ему то же, что я сказал вам - это не моя юрисдикция. Это может быть юрисдикция США. Если вы пришлете мне запрос, так, я дам вам всю официальную информацию, но это не юрисдикция Украины - таков был мой ответ".

"Я ничего не могу делать (по делу - Gazeta.ua, которое не связано с украинским законодательством".

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