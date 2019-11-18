Луценко признался, что отговаривал Порошенко идти на выборы

Луценко говорит, что имеет "роскошь" критиковать Порошенко. ФОТО: LB.ua

Экс-генпрокурор Юрий Луценко отговаривал пятого президента Петра Порошенко идти на президентские выборы весной 2019.

Информацию подтвердил в интервью "Украинской правде".

"Я считал, что шансы выиграть мизерные, а его проигрыш ставит под сомнение всенародную поддержку курса на Европу и НАТО, задекларированный Майданом. Сейчас, к сожалению, так и произошло", - сказал Луценко.

Он указал, что продолжает общаться с бывшим президентом и имеет "роскошь" критиковать его с 2005 года и по сей день.

"Я преподаю мое видение того, что происходит в Украине, и мое видение правильных и не совсем верных его подходов", - ответил он на вопрос о содержании разговоров.

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Юрий Луценко - четырнадцатый генпрокурор Украины. Возглавлял ГПУ с мая 2016 по август 2019 работал во времена пятого президента Петра Порошенко и шестого, действующего - Владимира Зеленского. Петр Порошенко весной 2019 вышел во второй тур выборов президента вместе с Владимиром Зеленским. Проиграл их с поддержкой в 24,45% голосов.