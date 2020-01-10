"Пьем мы ту водку. Янукович говорит: "Еще?". Я говорю: "Смотри, я работал на заводе, где было 20 литров спирта за смену. Так что ты меня на это не бери. По чифирю – да, слаб, но по водке нет".

И тут я вижу – маска с него спадает, звериный оскал гангстера появляется: "Шо ты, сука, знаешь про чифир? Такие, как ты, у меня на лагере сопли мертвяков сосали", - рассказывает генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью Дмитрию Гордону 21 января 2019 года.

18 лет назад Луценко пил с Януковичем.

Так Луценко описал историю, когда будучи депутатом Социалистической партии в 2002 году ездил на акцию "Восстань, Украина!" в Донецк и пил с тогдашним председателем Донецкой облгосадминистрации Виктором Януковичем.

Из рассказа, Янукович пригласил его за ночь до акции. Договариваться, чтобы акция прошла без провокаций. Луценко слов Януковича "не испугался".

Юрий Луценко три года руководил Генеральной прокуратурой. До этого был председателем фракции "Блок Петра Порошенко". Перед назначением Луценко депутаты изменили требования к претендентам на должность генпрокурора. Им мог стать человек без юридического образования и десятилетнего стажа работы в области права.

29 августа президент Владимир Зеленский уволил Луценко и назначил генпрокурором бывшего заместителя руководителя Офиса президента Руслана Рябошапку.

По сообщению журналистов "Радіо Свобода" Луценко праздновал свое 55-летия 14 декабря в столичном ресторане Vino e Cucina. Среди гостей были: пятый президент Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко, братья Игорь и Григорий Суркисы, бывший "регионал", выпускник Высшей школы КГБ в России Андрей Деркач.

Должен ответить на вопрос "Почему никто из сторонников Януковича так и не сел?

Автор: Анна Бобырева, The Village Україна Луценко может возглавить и министерство, не исключает Николай Давыдюк.

"Луценко имеет не самый положительный бэкграунд для Верховной Рады. Которая больше ждет новых, современных, брендовых людей", - говорит Gazeta.ua политолог Николай Давыдюк.

С другой стороны, если рассматривать Луценко для переговорной группы в Минске, то там как раз такой надо.

Также Луценко может быть "играющим тренером" в партии, в которой будут молодые и новые. Однако самому, как политику-зиркци, привлекать избирателя будет уже достаточно трудно. Хотя если раскрутить современный YouTube-канал, дать интересные инсайды, то теоретически политик Луценко может появиться.

Юрий Витальевич - профессиональный политик. Чтобы не говорили. От "Украина без Кучмы" до посадки в тюрьму при Януковиче, ветеран революций. Политическая реинкарнация возможна. Для этого Луценко нужно поработать в первую очередь над собой, своим имиджем. Ну и понятно ответить на вопрос "Почему никто из сторонников Януковича так и не сел?". Хотя это вопрос не только к нему, а в первую очередь к Порошенко.

Не исключено, что Луценко могут назначить на должность в исполнительной власти. Например, в новом правительстве возглавить Министерство по делам ветеранов", - говорит Николай Давыдюк.