Луценко отреагировала на решение суда о ее выступлениях

Луценко выступает практически на каждом согласительном совете. Фото: ТСН

Представитель президента в парламенте Ирина Геращенко назвала сомнительным решение Окружного админсуда, который признал незаконным предоставление ей слова на заседаниях согласительного совета.

Свою реакцию на судебное решение Луценко выразила на брифинге.

"В регламенте Верховной Рады отсутствуют какие-либо нормы или положения, которые бы ограничивали спикера в предоставлении слова представителю президента в парламенте, так же, как и представителю Кабинета министров в парламенте. Полномочия председателя Верховной Рады вести согласительный совет являются дискреционными - это значит, что председатель по своему усмотрению ведет очередность предоставления слова и обсуждения повестки дня.

Кроме того, есть решение Верховного суда Украины, в котором сказано, что судебная ветвь власти не может вмешиваться в законодательную деятельность Верховной Рады... Своим решением административный суд практически подменяет работу законодательной ветви власти, определяя порядок ведения работы Верховной Рады. Кроме того, решением административного суда подменяется работа Конституционного суда Украины в части толкования его отдельных положений. Напомню, что Верховная Рада и ее полномочия регламентируются положениями Конституции.

Такое решение является сомнительным и незаконным, поскольку оно наступает на демократию в части ограничения права президента как субъекта законодательной инициативы. Кроме того, это незаконное решение является наступлением на институт президентства вообще", - сказала Луценко.

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Представитель президента в парламенте Ирина Луценко регулярно выступает на заседаниях согласительного совета руководителей фракций и групп, популяризируя законодательные инициативы Петра Порошенко. 10 мая суд признал противоправными действия спикера Верховной Рады Андрея Парубия относительно предоставления слова Луценко.