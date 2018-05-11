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суббота, 12 мая 2018 08:12

Луценко отмечает вторую годовщину на посту генпрокурора

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Два года назад, 12 мая 2016-го, Юрий Луценко стал генеральным прокурором Украины. Его поддержали 264 народных депутата. Президент Петр Порошенко тут же подписал соответствующий указ.

Автор: rbc.ua
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Перед голосованием Верховная Рада поддержала закон, который позволяет занимать должность генпрокурора человеку без высшего юридического образования. Без него Луценко не мог возглавить ведомство. Измененный закон сразу напечатали в спецвыпуске "Голос Украины".

"Мне очень неприятно, что из-за меня внесли поправку в действующий закон о прокуратуре. Считаю, что это не совсем правильная практика, и никогда бы на это не пошел, если бы нашел человека, которого может назначить президент генеральным прокурором, и который может быть более эффективным, чем я", - сказал перед голосованием Луценко.

"Нам сейчас в Генпрокуратуре нужен тяжеловес, который не будет руководствоваться местью... Тот генеральный прокурор, который будет исходить исключительно из чувства справедливости", - подчеркнул президент Петр Порошенко, внеся кандидатуру Луценко в парламент.

Первоочередными задачами нового генпрокурора глава государства назвал расследование преступлений во время Революции достоинства, событий в Одессе 2 мая 2014 года, а также коррупционные преступления.

Новый руководитель ГПУ пообещал "завести" в прокуратуру молодых специалистов, начать суд над бандой Януковича и завершить люстрацию прокуроров.

Через два года, 11 мая 2017 года, выступая на брифинге в Ровенской области Луценко оценил свои достижения.

"На сегодняшний день мы имеем совершенно другую прокуратуру, которая не имеет диктаторского стержня или даже теоретической возможности дать указание сломать хребет любому человеку или организации. Это считаю своей главной задачей как политически назначенный генеральный прокурор", - сказал Луценко.

Достижением он назвал дело о государственной измене президента-беглеца Виктора Януковича.

"Впервые президент страны, пусть и бывший, отвечает за содеянное, пусть и заочно. Это урок для всех нынешних и будущих правителей страны: неприкасаемых в новой Украине нет... Это не процесс над государственной изменой Януковича, это еще и процесс над Путиным. Все понимаем, что подписанное Януковичем письмо, которое фактически приглашало российские войска для оккупации Украины, было фиговым листком. Оно прикрывало огромный силовой орган Путина и оккупацию. Если мы сможем получить объективное и справедливое решение суда, - для этого имеем все доказательства как сторона обвинения - то в конце концов сможем получить первые результаты, необходимые для будущего гаагского процесса над военными преступниками, которых возглавляет руководство Кремля", - отметил Луценко.

Он напомнил, что чиновники режима Януковича украли в Украины годовой бюджет - $40 млрд. За два года ГПУ завершила дела против бывших руководителей государства. Также генпрокурор отметил, что 1700 коррупционеров получили приговоры.

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Несмотря на положительный отчет, количество выполненных обещаний генпрокурора почти вдвое меньше количества провалившихся. Как подсчитало "Слово и дело", за два года Луценко дал 169 обещаний. 49 из них выполнил, 79 - провалил, остальные - в процессе.

Автор: slovoidilo.ua
  Уровень выполнения обещаний Юрием Луценко
Уровень выполнения обещаний Юрием Луценко

В частности, обещал за полгода завершить дело убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Заказчиков так и не назвали. Вместо этого Луценко в день исчезновения Гонгадзе жал руку второму президенту Украины Леониду Кучме, которого называют причастным к убийству.

Автор: facebook.com/sergonaumovich
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К концу 2017 года обещал завершить расследование расстрелов на Майдане, за полгода передать в суд материалы Иловайской трагедии и раскрыть убийство журналиста Павла Шеремета.

Одним из первых было обещание уйти в отставку через два года.

"Я действительно пришел в Генеральную прокуратуру на полтора-два года. Этот срок связан с моими личными планами в жизни. А также с законодательным полем. Который предусматривает, что через два года Генеральная прокуратура наконец должна превратиться в европейскую организацию, у которой не будет следствия вообще. Оно будет передано в Национальное антикоррупционное бюро или Государственное бюро расследований", - заявил Луценко 30 мая 2016 года.

Функции следствия действительно перешли к ГБР и НАБУ. Но об отставке генпрокурор молчит.

За два года Луценко добился снятия неприкосновенности с восьми народных депутатов: внефракционных Александра Онищенко и Надежды Савченко, "оппоблоковцев" Евгения Бакулина, Вадима Новинского и Михаила Добкина, Олеся Довгого из группы "Воля народа", Максима Полякова из "Народного фронта" и Борислава Розенблата из "Блока Петра Порошенко". Арестовали только Савченко.

На следующей неделе Луценко планирует направить в Верховную Раду представление на еще трех нардепов. Их имена пока не назвал.

На втором году генпрокурорства Юрий Луценко с семьей провел отпуск на Сейшельских островах. Потратили на это более €52 тыс. С женой, двумя сыновьями и невесткой арендовали на 8 ночей две виллы отеля Four Seasons Resort на острове Мае с 3 по 11 января 2018 года. Генеральный прокурор считает, что отдых "не имел никакого излишества, он укладывается в то, что себе позволяет средний класс".

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Дата
12
мая

Луценко отмечает вторую годовщину на посту генпрокурора

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