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пятница, 04 октября 2019 07:44

"Луценко не заслуживает доверия" - Волкер дал показания в Конгрессе

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&quot;Луценко не заслуживает доверия&quot; - Волкер дал показания в Конгрессе
Карта Волкера допрашивали более 9 ч. Фото: 5 канал

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер завершил давать показания перед 3 комитетами Палаты представителей. Конгрессмены более 9 ч. опрашивали его за закрытыми дверями

Волкер рассказал, что призвал руководство Украины не вмешиваться в политику США в разговоре, который состоялся после телефонного звонка между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает телеканал CNN.

Говорил, что у украинского правительства возникло много вопросов, почему США блокируют выделение военной помощи, и он не знал, что ответить. Также украинцы были обеспокоены тем, что встреча с Трампом откладывается без понятной причине.

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Кроме того, Волкер рассказал, что выражал беспокойство адвокату Трампа Руди Джулиани из-за использования ексгенпрокурора Украины Юрия Луценко в качестве источника информации для расследования относительно Джо Байдена и других дел. Волкер предупреждал Джулиани, что Луценко не заслуживает доверия.

В Палате представителей Конгресса США назвали даты, когда в рамках расследования об импичменте президента Дональда Трампа будут заслушаны показания двух бывших американских чиновников. Уже в четверг, 3 октября, перед конгрессменами выступит экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Он объявил об отставке на прошлой неделе.

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04
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