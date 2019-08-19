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понедельник, 19 августа 2019 17:06

Луценко назвал свою версию сливания заявления Богдана

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Луценко назвал свою версию сливания заявления Богдана
Такую ситуацию генпрокурор назвал "аморальным" и возразил, что ее можно назвать шуткой. ФОТО: "Цензор. Нет"

Заявлением об отставке руководителя Офиса президента Андрея Богдана журналистов отвлекали от пленок по Окружному административному суду Киева.

Такое мнение в интервью "Цензор.нет" высказал генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Самым резонансным и важным делом, которое имеет эффект ядерной бомбы в украинской политике и судопроизводстве, были пленки по ОАСК. Для того, чтобы это сильно не обсуждали, вас поманили на дорогу якобы отставки Богдана", - сказал он.

Такую ситуацию генпрокурор назвал "аморальной" и возразил, что ее можно назвать шуткой.

"Я считаю это аморальным. У меня есть чувство юмора, вы наверняка это знаете. Но оно точно не такое".

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1 августа в СМИ появилось сообщение о том, что глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. Впоследствии заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что рассылал журналистам фотографию заявления на увольнение своего шефа Андрея Богдана, которую сам загрузил из интернета.

26 июля в ОАСК с обысками пришли сотрудники НАБУ и Генпрокуратуры. Следствие считает, что председатель и некоторые судьи ОАСК якобы выносили заведомо неправосудные судебные решения и вмешивались в деятельность судебных органов.

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