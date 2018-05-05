Луценко блокирует расследование по Манафорту - США выразила возмущение

Американский Сенат попросил Юрия Луценко объяснить прекращение расследований в отношении американского политтехнолога Пола Манафорта.
Текст письма опубликован на сайте Сената.
Сенаторы обеспокоенны опубликованной информации в газете The New York Times о том, что генпрокурор фактически блокирует расследование в отношении Манафорта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луценко рассказал о старте Антикоррупционного суда
Считают, что это препятствует следствию против Манафорта в США.
"Совместное расследование дела Манафорта имеет значение не только для расследования спецпрокурора США Мюллера, но и для разоблачения коррупционных схем времена президентства Виктора Януковича", - говорится в письме.
Также его просят объяснить, какие Генпрокуратура делала шаги по блокированию расследований.
Напомним, Манафорту предъявлены обвинения, касающиеся отмывания денег, уклонения от налогов и мошенничества. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя занимался лоббированием интересов в США правительства Украины времен беглого экс-президента Януковича.
В 2014 году Манафорт реформировал "Партии регионов" и переименовал ее в "Оппозиционный блок". Летом он покинул Украину, через три года начал работать в Трампа.
Комментарии1