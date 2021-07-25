Ловушка для Зеленского, "Северный поток-2" и опасная "формула Штайнмайера": 5 блогов недели

Договоренность по "Северному потоку-2" - лишь верхушка айсберга. Многое остается за кулисами. Фото: Reuters

Gazeta.ua предлагает 5 самых популярных блогов на этой неделе.

1. В отпуске довелось посмотреть российское телевидение. И, честно говоря, я оказался не готов. Мне доводилось слышать, что Украина захватила российский телеэфир. Но непосредственное знакомство с двуглавым телеконтентом выбивает из колеи. Российский телеэкран готовит зрителя к войне. Расчеловечивает меня и мою страну. Аудиторию убеждают в том, что по соседству с Россией живут людоеды, которые не заслуживают снисхождения. Приступы телевизионной ненависти проходят ежедневно - на всех основных телеканалах, отмечает журналист Павел Казарин.

2. Последняя договоренность по "Северному потоку-2" - лишь верхушка айсберга. Многое остается за кулисами. США "свое не отдадут" и сохранят рычаги. Но для нас выводы близки к катастрофическим. Мы не в игре. К нам не прислушиваются, мы не ищем решений за столом с США, ЕС и Германией. По отношению к нам накапливается ощутимый дефицит доверия и уважения. Мы становимся частью проблемы, а не решения, констатирует экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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3. Ситуация с "Северным потоком-2" вышла на финишную прямую. Что нам делать дальше. Необходимо объединение всех политических элит вокруг одного четкого плана. Перестать верить, что заменим США на Китай. Четко понимать: дела пока идут по наихудшему сценарию, но у нас есть люфт до 2024 года. Перевооружение армии - это альфа и омега следующих двух лет. В энергетической сфере должны наращивать собственную добычу газа, считает исполнительный директор UIF Вадим Денисенко.

4. Германия призвала Украину имплементировать в свое законодательство "формулу Штайнмайера". Нас хотят обмануть - сначала выборы, амнистия, а потом говорить о границе. Какие выборы сейчас можно делать на Донбассе? Если Зеленский объявит о внедрении "формулы Штайнмайера", общество это встретит "кофе, теплой одеждой и хорошим настроением". Как в 2013 году, отмечает юрист Виктор Чумак.

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5. В Украине было несколько безуспешных попыток закрепить авторитарный режим. Один "недоделанный" диктатор бесславно бежал. Сейчас мы наблюдаем за третьей попыткой установления в Украине постсовкового авторитарного режима. Шаг за шагом каждый день Владимир Зеленский продвигается вглубь этой ловушки. Из свежего. Государственное бюро расследований решило наехать на судей Верховного суда, признавших противоправным указ Зеленского в отношении председателя КСУ Александра Тупицкого. Итак, интересное продолжение точно будете, убежден политолог Михаил Басараб.