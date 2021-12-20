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понедельник, 20 декабря 2021 13:27

Лорак после возвращении бросилась обратно в Москву к "крымнашисту" Лепсу

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Лорак после возвращении бросилась обратно в Москву к &quot;крымнашисту&quot; Лепсу
Лорак выступала в Москве в минувшее воскресенье.

Певица Ани Лорак снова поехала в Россию.

В минувшее воскресенье, 19 декабря, она выступала в Москве на концерте "Рождество с Григорием Лепсом".

Видео появилось в Instagram.

Лорак была в парике, коротких шортах и ботфортах.

Григорий Лепс является сторонником президента страны-агрсессора РФ Владимира Путина и российской оккупации территорий Украины. Внесен в базу сайта "Миротворец". В сентябре прошлого года он выступал в оккупированном Донецке на центральной площади города.

Также выступал в оккупированном Крыму. А в Москве принимал участие в концерте в поддержку оккупации полуострова.

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В марте этого года прокуратура АР Крым и города Севастополя начала уголовное производство касательно 23 российских артистов, среди которых и Лепс. Они в мае 2018 года выступали на концерте по случаю открытия незаконно построенного Керченского моста из России в оккупированный полуостров.

Также Лепсу запрещен въезд в Латвию. По данным Минфина США, российский певец связан с преступным синдикатом.

В октябре Ани Лорак дала интервью телеканалу "1+1" олигарха Игоря Коломойского, где заявила, что в Украине в отношении нее есть "политический заказ".

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