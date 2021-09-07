Локдаун в Украине: Раде предлагают предоставить бонусы "привитому" бизнесу

Предприятия, где вакцинированы 80% работников, будут иметь законное право работать. Фото: pixabay.com

В Верховную Раду внесли проект постановления "Об особенностях распространения на вакцинированных лиц ограничений, установленных с целью противодействия Covid-19".

Закон позволит привитым представителям малого и среднего бизнеса работать во время локдауна, сообщают на сайте партии "Голос".

"Регистрируем постановление о разумном подходе к локдауну с учетом вакцинации. Все просто: предприятия с вакцинированными 80% работников должны работать. Заведения должны остаться открытыми для привитых посетителей и клиентов. Мы даем четкий сигнал гражданам, что вакцинация не только помогает сохранить жизнь и здоровье, но и бережет экономику. Это стимул делать прививку", - заявил глава фракции Ярослав Железняк.

Если в кинотеатре подавляющее большинство работников получили Covid-прививки, они должны иметь возможность принимать вакцинированных зрителей, предъявляющих законодательно признанный документ об иммунизации: бумажную справку или сертификат из приложения "Дія". Аналогичные правила касаются учреждений культуры, спортзалов, бассейнов, заведений общественного питания, бытового обслуживания населения, торгово-развлекательных центров и магазинов. В планах разрешить также проведение массовых мероприятий при условии, что посетители и организаторы вакцинированы.

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В Украине ухудшается эпидемиологическая ситуация. В связи с этим введение локдауна становится все более реальным. В ближайшее время страна выйдет из зеленой зоны. В то же время конкретной цифры количества заболеваний, при которой в Украине могут ввести локдаун, нет. Ориентировочно он будет не раньше ноября.