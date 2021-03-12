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Литвина-кандидата в ректоры КНУ активно рекламируют в Facebook. Активисты напомнили о его голосовании за "диктаторские законы" и российский флот в Крыму

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Литвина-кандидата в ректоры КНУ активно рекламируют в Facebook. Активисты напомнили о его голосовании за &quot;диктаторские законы&quot; и российский флот в Крыму
Спикера Литвина забрасывают яйцами в Верховной Раде, апрель 2010-го. Тогда рассматривался вопрос продления пребывания российского флота в Крыму. Фото: Reuters

Бывший спикер Владимир Литвин, который претендует на кресло ректора Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, активно рекламируется в сети Facebook. Об этом сообщил движение "Чесно".

"Вот так появление! Владимир Литвин претендует на кресло ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. И активно рекламируется в FB. Мы проверили, рекламу показывают на аудиторию 18-45+ и на всех жителей Киева", - пишет движение.

"Чем нам запомнился Литвин, среди прочего:

- голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года;

- 2010 года голосовал за ратификацию Харьковских соглашений с РФ;

- в СМИ неоднократно появлялась информация о причастности Литвина к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Как вам политический призрак с нулевых?" - заявили в "Чесно".

Владимир Литвин был главой Администрации президента Леонида Кучмы, спикером парламента с 2002-го по 2006-й и с 2008-го по 2012 год.

27 апреля 2010 года голосовал за соглашения с РФ, предусматривающие продление пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе до 2042 года. Соглашения с РФ подписывал Виктор Янукович.

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Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ проверить на предмет государственной измены ратификацию 236 народными депутатами Харьковских соглашений 2010 года.

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12
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