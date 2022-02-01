Литва направила в Украину миссию по оценке потребностей в дополнительной помощи

Миссия будет работать в Украине около месяца. Фото: lrv.lt

В Украине 31 января начала работу вновь созданная правительством Литвы миссия, которая оценит украинские потребности и будет координировать оказание дополнительной помощи на фоне нового витка агрессии РФ.

Комиссию возглавляет представитель Министерства иностранных дел, чрезвычайный и полномочный посол Йонас Даниляускас, сообщается на сайте литовского правительства.

"В ее состав входят представители аппарата правительства, министерства национальной обороны, министерства энергетики, министерства внутренних дел, министерства здравоохранения, а также министерства социальной безопасности и труда", - говорится в сообщении.

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Во время пребывания в Украине миссия встретится с представителями государственных учреждений, оценит потребности украины в различных сферах и согласует механизмы оказания помощи. Миссия будет работать в Украине около месяца.

Страны Балтии едины в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. Латвия, Литва и Эстония предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.