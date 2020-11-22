Лишь бы не львовский "Лукашенко" или "выдержанное вино" - как голосовали горожане и кандидаты

Фото: Валерий Шмаков

- Паспорт на месте. Настроение классное, - издалека кричит до журналистов и показывает документу действующий мэр Львова Андрей Садовый, 52 года. Идет двором на избирательный участок школы "Лидер", что недалеко от центра города под руку с женой Екатериной. Рядом - теща Мария Михайловна. (На первый тур выборов приходил с зарубежным, потому что не нашел дома украинского. Затем, сообщал, паспорт нашла теща. Проголосовал со второго раза). Поднимаются по лестнице. Жена поддерживает зеленый клетчатое длинное пальто. От городского головы на несколько метров слышен запах сладких духов. На участке в это время пятеро избирателей. Все - старшего возраста.

Во втором туре львовяне выбирают между действующим мэром и 50-летним кандидатом от "Европейской Солидарности" Олегом Синюткой. В первом туре результаты распределились 39,96% (90 812 избирателей) и 31,03% (70 504 избирателей) соответственно.

- Может есть вопросы к действующему мэру? - говорю женщине лет 60, что остановилась перед выходом посмотреть, как Садовый голосует. Заложила руки в стороны.

- А что его спрашивать? Чтобы еще побыл председателем немного.

За три минуты Садовый с женой выходит на улицу.

Лучше пить выдержанное вино, от него хоть голова на утро не болит.

- С первого раза проголосовали за хорошие изменения, все четко и будет хорошо, - говорит журналистов. Его просят снять маску. Советуется с помощницей и снимает.

Есть явка на 2 процента меньше, от той, которая была в первом туре. Есть тревожные сигналы с Лычаковского района, особенно в Винниках, граждане находят неизвестных прописанных в своих домах. Полиция тем занимается. А на некоторых участках обнаружили уже подписаны протоколы председателем и секретарем. Надо иметь уважение к решению львовян. Никому бы не рекомендовал что-то мутить. Есть на всех участках наблюдатели. Мониторим результаты на 100 процентов. Знаете, можно за те же деньги, купить молодое вино и хорошее выдержанное. Лучше пить выдержанное вино, от него хоть голова на утро не болит.

Эта кампания была непростой и длинной, началась еще в марте. Хотел тогда в Моршин на пару дней поехать отдохнуть, но не получилось. Пришли выборы в октябре, но и второй тур через месяц.

Я поддерживала, - дополняет мужа Екатерина Кит-Садовая. - За это время утвердилась как львовянка и гражданка. Должна так же прилагаться, чтобы добрые люди видели свет.

- Каждое утро начинаю с мониторинга ситуации с ковидом. Резерв коек надо будет увеличивать, - отвечает Андрей Иванович на вопрос о своих первых шагах в случае следующей каденции.

- Может сегодня вам снились вещие сны о победе?, - спрашиваю.

- Имею радость крепко спать. Но сейчас, как пришли рано из церкви, увидел цвет у нас на дереве сливы . Катя показывает, а я так рад. Мы уже хотели ее выкорчевывать, - Садовый улыбается и благодарит присутствующим, спешит к серебристому Volkswagen Minivan.

С участка выходит беременная львовянка Кристина, 35 лет. На лестнице поправляет шапки и застегивает куртки сыновьям-дошкольникам Ильи и Фоме.

- Жаль, что замечаем только негатив. Но положительного явно больше. Я голосовала за Садового, но был бы третий кандидат, лучше обоих, то выбрала бы его. Синютка не нравится агрессивной агитацией и как напористо себя на дебатах вел. Садовый более представительний, меньше такого типичного чиновника из себя показывает, а ведет себя и разговаривает более по-европейски. Первое, что должен сделать следующий мэр - решить с транспортом, чтобы пробок не было. Я мало им пользуюсь в декрете, но как снова выйду на работу редактором в издательстве, то хочется быстро ездить трамваями.

25-летний Олег Колодницкий говорит во дворе школы по кнопочном телефонt. В это время ему постоянно звонят на IPnone. После разговора рассказывает о своем выборе.

- Голосовал за Синютку. Тот хотя бы предлагал реальные шаги, как поддержать предпринимателей - созвать чрезвычайную комиссию города, чтобы решила как обращаться с этим карантином. Садовый объявил выходные рабочими. Рестораны в центре гудят на полную, к ним из горсовета юристы выезжают на поддержку, как приходит полиция. А я работаю на крытом рынке. Продаю запчасти на телефоны. И нас владелец закрыл. Сказал, как выйдем, то штраф платить сами предприниматели. Видно, не дружит с ним Садовый, как с другими. Что же это за рабочие дни такие только для избранных? Я не смогу заработать, чтобы семью повести в тот ресторан.

***

Участок в самом центре на площади Мытной, что в Полиграфическом колледже, обустроили в длинном и узком вестибюле.

- От стола и в кабинку должно быть не менее полутора метров - здесь больше. И отдельно есть кабинка для людей с признаками ОРВИ, - объясняет председатель УИК 43-летняя Галина Барда. - Явка низкая. С 1670 избирателей на 14 часов пришли 342 избирателей. Большинство - пенсионеры. В первом туре на сотню больше пришло.

- Здесь нарушили мое право на выборы. 20 сантиметров до другого человека за шторкой - восклицает мужчина лет 50-ти на выходе с участка. Но уточняет, что же проголосовал.

С 14 до 16 часов явка здесь действительно низкая - один человек выходит из участка раз в 5 минут. Лишь каждый пятый - не пенсионного возраста.

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- Здесь нарушили мое право на выборы. 20 сантиметров до другого человека за шторкой - восклицает мужчина лет 50-ти на выходе с участка. Но уточняет, что dct же проголосовал.

С 14 до 16 часов явка здесь действительно низкая - один человек выходит из участка раз в 5 минут. Лишь каждый пятый - не пенсионного возраста.

- А что, здесь должен голосовать один из кандидатов, - спрашивает у входа полицейский из участка и закуривает. Не называется. - Не знал, что кто-то должен быть. Я не живу во Львове, это не голосую сегодня. Интересно наблюдать за процессом снаружи и на улице. Видите, там чувак в капюшоне ходит, - показывает на мужа позади фонтана на площади. - Это со Старгородf (двухэтажный ресторан-пивоварня на 400 человек, работает также в режиме ночного клуба) на шухере стоит. У них там движ-Париж внутри, но следят полиция не приближается ли .

В 15.00 к участку подходит кандидат в мэры 50-летний Олег Синютка с женой Натальей. Она в маске с надписью "Save ФОП". Он достает из кармана обычную медицинскую маску уже в дверях, - у нас одна на двоих, - шутит. С мужчиной, который меряет температуру на участке и полицейскими приветствуется кулаком. Направляется по бюллетень в толпе журналистов.

- Что за шолох? Что за шолох? Где карантинные нормы? Что они все встали? Я не ждать, - кричит на всю участок старшая женщина в вязаной шапке и кроссовках. Ей тихо объясняют ситуацию члены участка. И замолкает только когда кандидат выходит на улицу.

- Что за шолох? - улыбается Олег Михайлович к журналистам, которые его обступили для брифинга.

- За кого голосовали? - спрашивает один из львовский операторов.

- Голосовали за изменения в городе. Убежден, что с понедельника он уже будет новым. Чтобы львовяне здесь были уверены в завтрашнем дне, а город остался стержнем украинства, - отвечает Олег Синютка.

- Обещал на 150 встречах во дворах, что первым моим шагом будет распоряжение о создании нового генплана развития города. Будем вести также свой счет выборов, чтобы волеизъявление не было сфальсифицированным. Нарушений еще не фиксировали.

- Самая юольшая моя поддержка - от семьи, детей, - отвечает на следующий вопрос .. Жена Наталья в это время показывает пальцем на себя. - Также спасибо пятом президенту Укаины Петру Порошенко и команде "Европейской солидарности". Вижу веру многих львовян независимо от партийной принадлежности в то, что можем победить, - поправляет шарф бордового цвета.

- А как конкретно поддерживали мужа? - интересуемся у жены.

- Я не буду рассказывать, - улыбается та. Потирает руки, чтобы согреться.

- Почему так поздно собрались голосовать?

- В первой половине дня были в церкви. Имели приглашение на десятилетия храма от отцов, то вместе молились за Львов. Я полон сил и энергии менять город.

- Как они так - без головных уборов? Жена в капронах. Меня здесь в пуховике морозный ветер пробирает, - говорит двое подруг студенток, что площадью идут мимо.

- У меня критерии выбора мэра чисто политические, потому что сама смена власти в городе ничего не значит. Система построена очень вертикально, - рассказывает предприниматель Василий Васильев, 54 года. Работает за границей.

- Господин Синютка не является намного лучше от Садового. А я не хуже их обоих, но меня сейчас не выбирают. Голосовал в первом туре за "Европейскую Солидарность". Считаю, это проукраинская партия завоевывать власть по всей Украине. И Садовый - не Лукашенко. Надо менять время от времени. Синютка когда придет, должен будет что-то сделать.

Элементарно, задача для нового мэра - паркинги. Можно несколько подземных - на месте автобазы, на одной из площадей. Театр Заньковецкой стоит вонючий и непомальований в центре города напротив Оперного, а рынок "Добробут" у него, то такой гадюшник. Его снести надо и будет праздник для центра.

- Первые годы Садовый действительно много сделал, а остальные - хотелось большего. В следующей каденции должен решить с новостройке, которые строят хаотично и разрушается облик города, - говорит 42-летняя Елена Плукар, работает врачом УЗИ в областной больнице скорой помощи. - Но поддержка местной власти ощущается в больнице - делают ремонты, покупают оборудование, лекарства.

- Садовый как Садовый ... чтоб он, если бы не Грибовичи, которые были под его руководством. У меня там друг погиб. Никто не наказан. Мусороперерабатывающего завода так и не построили, - говорит мужчина лет 40, что стоит рядом и слышит разговор с врачом. После этого резко идет. Не называется.

В воскресенье, 22 ноября, в 20.00 в Украине завершился второй тур местных выборов-2020 в нескольких городах. На повторном голосовании в Львове, по данным экзит-полов, победил Андрей Садовый. О результатах опроса на выходе с избирательных участков по состоянию на 19.00 сообщили в эфире агентства zaxid.net.