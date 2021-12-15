Лидер Литвы выступил за перспективы членства в Евросоюзе Украины, Грузии и Молдовы

Президент Литвы Гитанас Науседа на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе высказался за предоставление Украине, Грузии и Молдавии перспектив членства в Евросоюзе.

Науседа об этом написал в Twitter.

Он рассказал, что в среду в Брюсселе Литва принимала встречу ЕС и лидеров Украины, Грузии и Молдовы.

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"Прогресс, который они достигли за последние 12 лет, колоссальный. Нам нужно сохранить продолжение реформ. Литва является твердым сторонником европейской перспективы для партнеров с "трио" на востоке. Принцип "Больше чем больше" является ключевым", - указал Науседа.

Президент Владимир Зеленский предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву провести общий саммит Украины, Азербайджана и Турции. Саммит должен быть проведен в феврале 2022 года в Киеве.