"Лично не знакома" - глава Антикорупцыонного суда открестилась от общения с Волком и Тупицкого на вечеринке в Кивалова

Елена Танасевич открестилась от общения с Вовком. Фото: Юридическая практика

Председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич сказала, что на вечеринке 23 декабря, где были также подозреваемый глава Окружного админсуда Вовк и председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, не общалась с ними.

"Личного общения моего с теми лицами, которых вы отметили во время этого мероприятия не было. Более того, этого общения никогда не было, я лично не знакома и лично не общаюсь", - ответила в комментарии Transparency International Ukraine.

Чиновница допустила, что такая встреча может быть.

"Главное - не выходить за пределы, главное - сохранить свою беспристрастность, независимость и объективность, чтобы в будущем иметь возможность осуществлять правосудие. Эти требования мной соблюдены".

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Рассказала, что 23 декабря около 18 часов посетила Киевский институт интеллектуальной собственности и права НУ "Одесская юридическая академия", чтобы обсудить с руководством серию онлайн-лекций для студентов. Руководитель учебного заведения проинформировал ее, что сейчас в этом же помещении происходит мероприятие, где есть ее коллеги из профессиональной юридической общественности. Там увидела несколько знакомых лиц, поздоровалась, пообщалась на человеческие темы, после чего сказала, что ей нужно ехать. Согласилась еще сказать приветственное слово. Всего на мероприятии пробыла полчаса.

По информации "Слидства.Инфо", Танасевич 23 декабря приезжала в Киевский институт интеллектуальной собственности на предновогоднюю вечеринку, организованную бывшим депутатом-"регионалом" Сергеем Киваловым. Глава ВАКС была в одной компании с подозреваемым главой Окружного админсуда Павлом Вовком, дело которого рассматривает Антикоррупционный суд. На праздновании также был председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий. На эту же вечеринку пришли детективы Национального антикоррупционного бюро. Попытались вручить Вовку повестку в суд. Судья срочно покинул здание. Сергей Кивалов был председателем Центральной избирательной комиссии тогда, когда в 2004-м Верховный суд удовлетворил жалобу штаба Виктора Ющенко и признал незаконным постановление ЦИК об объявлении президентом Виктора Януковича. Также Кивалов 2012 был соавтором скандального Закона "Об основах государственной языковой политики", который позволял провозглашать региональне языки. Судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк отказался продлевать расследование дела, в котором фигурирует Павел Вовк. В сентябре НАБУ опубликовало записи разговоров Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - говорится в разговорах.