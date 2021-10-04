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Левочкин и Суркис ни разу не проголосовали в сентябре. Кто еще

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Левочкин и Суркис ни разу не проголосовали в сентябре. Кто еще
Сергей Левочкин был главой Администрации президента Януковича.

27 народных депутатов пропустили 90% голосований Верховной Рады в сентябре.

Об этом сообщил Комитет избирателей.

Ни разу за месяц не проголосовали 11 нардепов. В частности, Федор Христенко, Сергей Левочкин, Ренат Кузьмин, Юрий Солод, Григорий Суркис и Вадим Рабинович с ОПЗЖ.

Близкие к нулевым показатели голосований у Антона Яценко из "Батькивщины" (принял участие в 0,6% голосований), Сергея Ларина (0,6%), Александра Фельдмана (0,6%), Игоря Абрамовича (0,9%) с ОПЗЖ, Степана Ивахива (0,9%) из группы "Партия "За будущее".

Также почти не голосовали Юлия Левочкина (1,9%) с ОПЗЖ, внефракционные Александр Дубинский (3,4%) и Андрей Деркач (4,4%), Юрий Бойко (5,4%) с ОПЗЖ, Игорь Палица (8, 2%) из группы "Партия "За будущее".

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Только семь депутатов из 422 приняли участие в 100% голосований - Максим Перебейнис, Александр Бакумов, Елена Криворучкина, Николай Стефанчук, Владлен Неклюдов, Максим Павлюк и Александр Литвинов с "Слуги народа".

Среди фракций и групп более активно голосовали депутаты "Слуги народа" и "Европейской солидарности". В среднем депутаты монобольшинства приняли участие в 84% голосований, "ЕС" - 78%.

Несколько ниже показатели у "Голоса" (75%) и группы "Доверие" (73%).

Менее активно голосовала "Батькивщина" (69%) и группа "За будущее" (56%). Самый низкий результат в ОПЗЖ, депутаты этой фракции в среднем нажимали кнопку для голосования только в 37% случаях.

В сентябре состоялось 315 голосований.

14 сентября Сергей Левочкин с Григорием Суркисом смотрели матч "Динамо" - "Бенфика" в вип-ложе НСК "Олимпийский". Там же председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия встречался с олигархом Игорем Коломойским.

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Дата
04
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