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пятница, 16 августа 2019 11:14

Лесоводы купили Toyota Camry в самой дорогой комплектации за миллион

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В Винницкой области предприятие "Могилів-Подільське лісове господарство" приобрело авто Toyota NG Camry 6AT в самой дорогой комплектации за 995 тыс. грн.

10 июня лесоводы заключило соглашение с ООО "Преміум Моторс" о закупке авто в самой дорогой комплектации Premium цвета "черный металлик" 2019 выпуска, пишут "Наші гроші"

Договорная цена равна цене такого автомобиля в салоне с доплатой за цвет.

Автомобиль в этой комплектации имеет автоматическую коробку передач, подушки безопасности, круиз-контроль, отделку сидений комбинированной кожей с перфорацией, подогрев сидений, климат-контроль с независимым регулированием температуры зон водитель/пассажир, сенсоры парковки передние и задние угловые.

Автор: nashigroshi.org
  Лесники из Винницкой области купили Toyota Camry в "золотой" комплектации.
Лесники из Винницкой области купили Toyota Camry в "золотой" комплектации.

Бенефициаром "Преміум Моторс" является Михаил Гвоздев. В 2014 году он избирался в парламент от "БПП", а в 2015-сложил полномочия, поскольку был назначен и. о. президента ГП "Антонов". Впоследствии Гвоздев начал контролировать это госпредприятие, заняв пост председателя совета директоров корпорации "Українська авіабудівна компанія".

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Ивано-Франковский областной совет приобрел кроссовер Toyota Highlander 2.7L Comfort за 1,11 млн грн. Авто по результатам тендера заказало автопредприятие облсовета 1 августа.

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