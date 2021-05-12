Лещенко не признавали лучшим агроминистром Восточной Европы - пресс-служба

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Министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко не признавали лучшим аграрным министром Восточной Европы. Это - распространение фейковых новостей и недостоверной информации о деятельности министра и вообще о вопросах земельной реформы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, которое она рассылала в средства массовой информации, чтобы те не реагировали на эту новость и не публиковали ее.

Напомним, ранее в некоторых СМИ была опубликована новость о том, что якобы Восточноевропейский аграрный конгресс признал министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко лучшим министром сельского хозяйства региона. Издание ссылалось на слова председателя Конгресса - Гросса Куртана, который, мол, сказал, что "земельная реформа, которую осуществляет аграрный министр Украины Лещенко, несомненно, вне конкуренции".