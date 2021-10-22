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пятница, 22 октября 2021 12:07

Лещенко напомнил Шустеру о праве на защиту и журналистскую беспристрастность

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  Журналисты Сергей Лещенко и Савик Шустер
Журналисты Сергей Лещенко и Савик Шустер

Журналист Сергей Лещенко опубликовал в Facebook обращание к Савику Шустеру пригласить его на эфир.

"Было приятно узнать, что вчера мою фамилию вспоминали весь вечер в разных эфирах телеканала Рината Ахметова "Украина-24". Ведь все, кроме некролога, является рекламой. А также это теперь дает мне законное право на реплику. Итак, обращаюсь к ведущему программы "Свобода слова" Савику Шустеру пригласить меня для участия в эфире в эту пятницу для соблюдения баланса мнений и беспристрастности", — написал Лещенко.

Он также напомнил, что в свое время защищал Шустера, которому не давали работать в Украине.

"Как член комитета спасения Савика Шустера, владелец клубной карты Шустера и победитель премии Шустера за прошедшие годы имею на это моральное право", — отметил Лещенко.

Напомнил он также, что как гражданин Украины имеет юридически гарантированное право на ответ, а его контакты редакции известны.

"Отказ буду считать полным пренебрежением базовыми стандартами журналистики", - подчеркнул Лещенко.

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