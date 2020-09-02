Лерос рассказал о новом скандале вокруг Верещук

Кандидат в мэры Верещук считает, что ее розгладають как техническую кандидатку на местные выборы. Фото: Facebook.com/vereschuk.iryna

Депутатка партии "Слуга народа" Ирина Верещук ранее жаловалась президенту Владимиру Зеленскому. Верещук думала, что в партии ее рассматривают как техническую кандидатку на региональных выборах.

Об этом заявил нардеп Гео Лерос в интервью "Радио НВ".

"Месяц назад в Офисе президента был скандал, когда кандидат на пост мэра Киева Верещук пришла к президенту и начала говорить о том, что" все говорили мне, что я технический кандидат, и я только сейчас начинаю понимать, что это правда ". И только после этого скандала ей дали возможность развесить билборды по Киеву".

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16 июля этого года состоялись праймериз "СН", где нардепы партии выбирали своего кандидата на пост главы Киева. Им стала Ирина Верещук.

В праймериз приняли участие 5 нардепов от партии "Слуга народа" - Николай Тищенко, Александр Дубинский, Ирина Верещук, Александр Качура и Дмитрий Гурин.

В июле 2019-го Гео Лерос шел 23-м в списке партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду. 29 марта 2020-го Лерос опубликовал видео с участием брата Андрея Ермака - Дениса. По данным нардепа, Андрей Ермак совместно с братом продает государственные должности. Лерос прислал соответствующее обращение в НАБУ. Ермак считает, что это прямая атака Лероса на ОП с целью обострить ситуацию внутри команды президента. В этом году, 28 августа нардепу подожгли автомобиль. 1 сентября Гео Лерос отреагировал на заявление Владимира Зеленского про "микробов", которые есть в партии "СН". И заявил, что президент не придерживается обещаний и "не стал воевать со старой системой, а просто с ней слился". Впоследствии партия "Слуга народа" в Верховной Раде исключила народного депутата Гео Лерос из фракции.