Лекарства, еда, одежда - все, что нужно: Гройсман выехал в эпицентр взрывов

"Все, что нужно будет - восстановим", - уверяет премьер Владимир Гройсман. Фото: Facebook

Премьер-министр Владимир Гройсман находится на Черниговщине, где преодолевают последствия взрывов на одном из военных складов. Об этом он сообщил в Facebook.

"Утром провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий, посетил один из пунктов временного пребывания и пообщался с людьми. Успокоил их и поручил всем службам:

1. Полностью обеспечить всем необходимым жителей близлежащих сел, выехавшим из дома из-за опасности. Пока саперы и пожарные борются с огнем, люди должны быть в тепле и безопасности. Лекарства, еда, одежда - все, что нужно. Быстро и в достаточном количестве.

2. Обеспечить охрану населенных пунктов, где прошла эвакуация. Случаи мародерства недопустимы.

3. Начать отопительный сезон.

Приоритет - безопасность жизни людей. Для меня главное - избежать жертв, а все, что нужно будет, - восстановим", - заявил премьер.

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9 октября в 3:30 на 6 военном арсенале близ города Ичня Черниговской произошел взрыв. Масштаб пока неизвестен. По всей Черниговской области и вдоль государственной границы введены соответствующие ограничительные меры.