Лабазюк за 100 дней провела аудит коммунальных учреждений и открыла реальные уголовные производства

За первые 100 дней на посту главы Хмельницкого областного совета Виолетте Лабазюк удалось провести аудит коммунальных учреждений и открыть уголовные производства на руководителей областной коммунальной собственности

Теневая аренда, злоупотребление служебным положением, завышенные премии работникам и хищения имущества. И это далеко не полный перечень нарушений, которые можно обнаружить на большинстве предприятий области. В начале своей каденции председатель Хмельницкого областного совета Виолетта Лабазюк инициировала ряд аудиторских проверок. Как отметила тогда руководитель совета, вне казны области идут миллионы, а их можно было бы направить на развитие региона. Поэтому данные проверки предприятий - это наполнение бюджета и способ призвать работодателей работать честно и прозрачно.

Сейчас в области функционирует 104 коммунальных учреждения. С декабря проинспектированы более 60 коммунальных предприятий. По таким предприятиям как "Специализированное ремонтно-строительное предприятие "Хмельницьклифт", Учебный центр жилищно-коммунального хозяйства, коммунальное предприятие архитектурно-строительного проектирования, ХОП "Облтопливо", КП "Коммунальщики", значительных нарушений не выявлено. Однако есть определенные замечания по организации работы, ведению бухгалтерского учета и, соответственно, получения прибыли. Руководители указанных предприятий предупреждены о недопущении нарушений, а материалы проверок будут рассмотрены на комиссиях по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности 2020 года.

Однако результаты, которые просто поражают - недостаток товарно-материальных ценностей примерно на 900 000 тысяч в Хмельницком областном научно - методическом центре культуры и искусств. По данному факту проводятся досудебные расследования.

Кроме этого, установлено, что руководитель центра принял на работу близких родственников и не сообщил о возможном конфликте интересов в соответствии с требованиями Закона Украины "О предотвращении коррупции". Материалы также направлены для принятия решения в органы прокуратуры.

По результатам проверки по фирме "Киновидеопрокат" установлено непоступление в областной бюджет более 1 млн грн арендной платы за пользование коммунальным имуществом. Руководство заведения не только создавало долги, но и не контролировало переоборудование арендаторами части фасада объекта культурного наследия - Пожарное депо - кинотеатр "Планета" по адресу: г. Хмельницкий ул. Подольская, 39.

Нередки факты использования складских помещений субъектами предпринимательской деятельности без договоров аренды, по просроченным договорам установлены на ХОФ "Фармация". Вместе с тем не принимались меры по взысканию платы за фактическое использование имуществом, не возмещались коммунальные платежи. Сумма неуплаты указанных платежей в областной бюджет составляет 180 150, 94 грн.

Также по результатам проверки проводятся досудебные расследования, а дальнейшая судьба юридического лица будет решена на очередной сессии решением депутатским корпусом.

Та же ситуация и по коммунальному автотранспортному предприятию. Основные правонарушения - по аренде в части занижения арендуемых площадей для осуществления предпринимательской деятельности по ремонту автотранспортных средств и "завуалированная" аренда помещений под договоры клади, в результате чего коммунальное предприятие недополучило плату за аренду помещений около 50 тыс. грн, а общий фонд областного бюджета около 25 тыс. грн. Также выявлены другие нарушения ведения финансово-хозяйственной деятельности. Материалы проверки тоже направление в прокуратуру.

В настоящее время на очередную сессию выносится вопрос о реорганизации указанного коммунального предприятия.

Недавно аудиторами завершена проверка учреждения здравоохранения - КНП "Хмельницкий кожвенерологический диспансер". Согласно результатам - установлены многочисленные нарушения в ведении бухгалтерского учета, а именно - неверно начислялась заработная плата директору предприятия и работникам, перечислялись лишние средства на карточные счета работников под видом заработной платы не подтверждены документально. Кроме того, неправомерно использовались средства, которые должны быть направлены на предотвращение и борьбу заболевания КОВИД-19., В ходе проверки часть средств было возмещено - 357 тыс. грн, всего по акту проверки задокументировано нарушений на общую сумму 394 тыс. грн. Материалы уже переданы в прокуратуру.

И если директора фирмы "Киновидеопрокат" и ХОФ "Фармация" уже уволены, то местонахождение директора областного науч - методического центра культуры и искусств неизвестно.

По словам Виолетты Лабазюк, аудиторские проверки будут продолжаться в дальнейшем, не исключено, что и отдельные должностные лица Хмельницкого областного совета способствовали в совершении вышеуказанных нарушений, но это предмет для расследования правоохранительных органов.