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пятница, 27 декабря 2019 16:46

Кумовство или профессионализм: какие кадровые решения готовят в Укроборонпроме

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Несмотря на критику и расследования силовиков, "Укроборонпром" готовится назначить Евгения Ларина на должность директор "Спецтехноэкспорта", а Вадима Ноздрю – директором "Укрспецэкспорта"

Об этом сообщает "Обозреватель".

Как сообщалось ранее, 23 октября 2019 года уволил руководителей двух крупнейших государственных предприятий по экспорту и импорту вооружения – "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт" и начал процесс отбора новых руководителей. На должность директора "Укрспецэкспорт" подало заявки 48 соискателей, а возглавить "Спецтехноэкспорт" желают 57 кандидатов.

По информации полученной еще в конце ноября, спустя месяц после начала официального отбора, руководство "Укроборонпрома" планировало назначить директором крупнейшего экспортёра – "УкрСпецЭкспорта" - Вадима Ноздрю, а директором второго по объёмам военного экспортёра – "СпецТехноЭкспорта" - Евгения Ларина. Известно, что оба кандидата попали в "короткий список" кандидатов и прошли собеседования с руководством Госконцерна.

Согласно официальной биографии, Вадим Ноздря долгое время проработал в структурах британско-пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура – "IstilGroup". По сообщениям источников, протекцию Ноздре оказывал Михаил Морозов – c 11 октября заместитель гендиректора ГК "Укроборонпром" по маркетингу и сбыту, который 10 лет также работал в "Истил Груп". Журналисты отмечали, что в руках Захура окажется львиная доля экспорта и импорта вооружений и военной техники – как через профильного зама в "Укроборонпроме", так и через директора крупнейшего экспортёра. Впрочем, руководство Государственного концерна не увидело в таких назначениях явного конфликта интересов.

Что касается Евгения Ларина, то буквально спустя неделю после публикации новости о возможном назначении, в прессу попала информация о текущем расследовании НАБУ по кандидату.

По словам источников в правоохранительных органах, речь идет о перечислениях валюты иностранным агентам за услуги, которые в реальности этими агентами не оказывались. Стоит отметить, что фигурантом подобного расследования НАБУ уже долгое время является Павел Барбул – бывший директор "Спецтехноэкспорта" (2014-2018). Именно Барбул в 2016-м году назначил Евгения Ларина, своего давнего друга и кума, заместителем директора "Спецтехноэкспорта", до этого возглавлявшего… Федерацию фигурного катания.

Отметим, что после публикаций о Ларине и Ноздре, "Укроборонпром" приостановил конкурсы. Формально обе структуры по торговле оружием оказались парализованы на два месяца, имея в руководстве только "исполняющих обязанности". Как уже становится понятным, руководители Госконцерна, изначально определившие проходных кандидатов, после справедливой критики о формальности конкурса и протягивании кандидатов с сомнительной биографией, решили … просто подождать.

Как сообщил буквально вчера на своей странице в Facebook Глеб Каневский, руководитель антикоррупционной организации "Statewatch", активно принимающей участие в процессе отбора новых руководителей оборонных предприятий, конкурс на директоров спецэкспортёров "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт" уже завершен:

 

Что ж, подождем официальных назначений. Если подозрения редакции подтвердятся, то кумовство в оборонной сфере продолжает превалировать над профессионализмом.

Обозреватель
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