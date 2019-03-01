Кума Порошенко пожаловалась на языковые притеснения: "Всегда чувствовала себя второсортной"

Народный депутат и кума президента Оксана Билозир всегда чувствовала притеснения из-за общения и исполнения песен на украинском языке.
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Прямой".
"Я всегда в Украине чувствовала себя второсортной. Мне всегда указывали на место: украинский язык, украинская песня - неформат. Спой на русском и будешь иметь кучу денег... Эта гибридная война никогда не выходила из Украины. Она была направлена на наш ум, нашу душу, наше сознание. Вспомните русскую попсу, которая здесь постоянно была. Украинцы ходили, хоть билеты были безумно дорогими по сравнению с концертами украинских исполнителей", - сказала Билозир.
Она подчеркнула важность принять закон о государственном языке и добавила, что всегда мечтала дожить до того времени, когда будет участвовать в такой дискуссии.
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28 февраля парламент начал рассматривать во втором чтении законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Единственным государственным языком в Украине, согласно документу, является украинский.
Публичное унижение или пренебрежение украинским языком приравнивают к надругательству над государственными символами Украины и караются по закону. Ответственность будут нести и те, кто будет препятствовать или ограничивать пользование украинским языком.
Документ регулирует применение украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. Его действие не распространяется на сферу частного общения и религиозные обряды.
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