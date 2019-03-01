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пятница, 01 марта 2019 11:04

Кума Порошенко пожаловалась на языковые притеснения: "Всегда чувствовала себя второсортной"

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Кума Порошенко пожаловалась на языковые притеснения: &quot;Всегда чувствовала себя второсортной&quot;
Оксана Билозир не имеет ни одной русскоязычной песни. Фото: tabloid.informator.news

Народный депутат и кума президента Оксана Билозир всегда чувствовала притеснения из-за общения и исполнения песен на украинском языке.

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Прямой".

"Я всегда в Украине чувствовала себя второсортной. Мне всегда указывали на место: украинский язык, украинская песня - неформат. Спой на русском и будешь иметь кучу денег... Эта гибридная война никогда не выходила из Украины. Она была направлена ​​на наш ум, нашу душу, наше сознание. Вспомните русскую попсу, которая здесь постоянно была. Украинцы ходили, хоть билеты были безумно дорогими по сравнению с концертами украинских исполнителей", - сказала Билозир.

Она подчеркнула важность принять закон о государственном языке и добавила, что всегда мечтала дожить до того времени, когда будет участвовать в такой дискуссии.

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28 февраля парламент начал рассматривать во втором чтении законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Единственным государственным языком в Украине, согласно документу, является украинский.

Публичное унижение или пренебрежение украинским языком приравнивают к надругательству над государственными символами Украины и караются по закону. Ответственность будут нести и те, кто будет препятствовать или ограничивать пользование украинским языком.

Документ регулирует применение украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. Его действие не распространяется на сферу частного общения и религиозные обряды.

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Дата
01
марта

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