Кум Путина заговорил на украинском в Раде

Медведчук, который постоянно говорит по-русски в телевизоре, заговорил в парламенте на украински.

Нардеп от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", кум президента России Виктор Медведчук заговорил на украинском языке в Верховной Раде.

Видео опубликовала "Украинская правда".

На вопрос: "На фильм "Стус" пойдете?" Медведчук ответил:

"Зачем? Он меня не интересует. Как и сам Стус. Спасибо".

К слову, на телеканалах "112 Украина", Newsone, связанных с Медведчуком, он говорит по-русски.

Медведчук имеет юридическое образование. В начале 1980-х был адвокатом от СССР украинских диссидентов в советских судах, в частности поэта Василия Стуса. Поэт на суде заявил, что не признает себя виновным, однако Медведчук принял сторону обвинения.

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Дмитрий Разумков заставил Вадима Рабиновича перейти на украинский язык. Спор состоялся во время заседания подготовительной депутатской группы.