Кулеба заявил об изменениях в Соглашении об ассоциации с ЕС

Украина предлагает Европе модернизировать Соглашение об ассоциации.
Согласовывали договоренности в одной реальности, а сейчас живем в другой, заявил вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.
"Мы сознательно используем термин" пересмотр соглашения "- мы говорим о том, что соглашение надо привести в соответствие с реальностью. Просмотр - это очень революционная вещь. Это полный разбор соглашения и перезбор с нуля. А это несет немалые риски. Поэтому мы подходим достаточно осторожно, говоря лишь о модернизации ", - пояснил он.
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В качестве примера чиновник привел планы добавить в соглашение новый раздел, будет касаться реформы в сфере юстиции.
"Это будет действительно революционная штука, там будет и защита персональных данных, и борьба с коррупцией, и таможенные вопросы", - добавил вице-премьер.
Столтенберг анонсировал запуск новой программы взаимодействия НАТО с Украиной. Она должна объединить существующие сферы сотрудничества. Сейчас Альянс работает с Украиной в трех форматах - комплексный пакет помощи, годовые национальные программы и комиссия "Украина - НАТО".
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