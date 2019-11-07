Кулеба заявил об изменениях в Соглашении об ассоциации с ЕС

Соглашение об ассоциации с ЕС модернизируют. Фото: glavcom.ua

Украина предлагает Европе модернизировать Соглашение об ассоциации.

Согласовывали договоренности в одной реальности, а сейчас живем в другой, заявил вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

"Мы сознательно используем термин" пересмотр соглашения "- мы говорим о том, что соглашение надо привести в соответствие с реальностью. Просмотр - это очень революционная вещь. Это полный разбор соглашения и перезбор с нуля. А это несет немалые риски. Поэтому мы подходим достаточно осторожно, говоря лишь о модернизации ", - пояснил он.

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В качестве примера чиновник привел планы добавить в соглашение новый раздел, будет касаться реформы в сфере юстиции.

"Это будет действительно революционная штука, там будет и защита персональных данных, и борьба с коррупцией, и таможенные вопросы", - добавил вице-премьер.

Столтенберг анонсировал запуск новой программы взаимодействия НАТО с Украиной. Она должна объединить существующие сферы сотрудничества. Сейчас Альянс работает с Украиной в трех форматах - комплексный пакет помощи, годовые национальные программы и комиссия "Украина - НАТО".