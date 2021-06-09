Кулеба в Германии сообщил о трудных переговорах по "Северному потоку-2"

Кулеба в Германии говорил о "Северном потоке-2". Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел семь встреч с высшими должностными лицами Германии. Туда он отправился с двухдневным рабочим визитом.

"Первый день визита в Берлин. Тяжелые переговоры по "Северному потоку-2", Нормандии. Единственное правило в обоих темах: ничто окончательно не согласовано, пока все не согласовано. Германия - друг, который очень помог Украине, с которым можно решать даже самые сложные проблемы", - написал Кулеба на своей странице в Twitter.

"Отдельной темой стали угрозы российского газопровода "Северный поток-2". Дмитрий Кулеба раз подчеркнул, что этот проект не только подрывает энергетическую безопасность Украины и Европы, но и раскалывает союзников, поэтому Украина продолжает выступать против его запуска", - говорится в сообщении МИД Украина.

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Кроме того, министр обратился к президенту Бундестага Вольфгангу Шойбле с просьбой лично способствовать признанию Бундестагом Голодомора геноцидом украинского народа.

Также Кулеба обсудил с членами немецкого правительства дальнейшую финансово-техническую помощь в процессе реформ в Украине, а также укрепление энергетической партнерства между странами.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка и Германия обсуждают возможные компенсации Украине в связи с вероятными финансовыми потерями из-за транзит газа из России в Европу по "Северному потоку-2".