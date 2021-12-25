Кулеба рассказал о едином механизме по сохранению мира в Европе

Кулеба рассказал, чем можно сдержать Россию. Фото: Обозреватель

Единственным механизмом сохранения мира в Европе, является политика сдерживания России.

"Мир, безопасность и стабильность в Европе не защищают себя. Наши своевременные и совместные действия позволят защитить их. Сдерживание – единственная правильная стратегия, которая заставит Россию пойти на деэскализацию. Ее основой является реалистическое понимание угроз и решительность к совместным проактивным действиям" — написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

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В МИД определили шесть тем, на которых будет сосредоточена работа иностранных дипломатических учреждений Украины в 2022 году, Среди них – укрепление обороноспособности государства, развитие "Крымской платформы" и укрепление отношений с ключевыми партнерами.