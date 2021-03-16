Кулеба ответил на заявление The Washington Post о давлении США на Зеленского

Украина ведет содержательный и широкий диалог с США. Фото: unian.ua

Украина ведет содержательный и широкий диалог с США, а также активно борется с коррупцией, олигархами и российским влиянием.

Украинско-американские отношения нельзя сводить к одному разговору между лидерами государств, а президента Владимира Зеленского "невозможно обвинить в нерешительности". Так министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал статью The Washington Post о якобы отсрочке разговора украинского президента Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом, пишет "УП".

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"После целого ряда недавних решений СНБО невозможно обвинить президента Украины в нерешительности по борьбе с коррупцией, олигархами и российским влиянием. Только за последний месяц Владимир Зеленский сделал шаги, о которых другие в предыдущие годы даже не решались говорить", - говорит Кулеба.

Он добавил, что сигналы, поступающие от американской стороны после сделанных шагов, "диаметрально противоположные предположению американских и украинских журналистов".

"Нет смысла требовать от Украины чего-то, что она уже делает в собственных интересах без каких-либо внешних советов", - подчеркнул Кулеба.

Ранее в The Washington Post обнародовали статью "Президент Украины снова попадает под давление США - на этот раз по уважительным причинам". Авторы материала заявили, что разговор между Байденом и Зеленским сих пор не состоялась, поскольку новая администрация США пытается побудить украинского президента к борьбе с коррупцией в стране, реформам и очистки от олигархов. В частности, Зеленский должен порвать отношения с Коломойским и поддержать обвинения против него, а также прекратить давление на Национальное антикоррупционное бюро.