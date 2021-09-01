Кулеба оценил визит Зеленского в США

Кулеба считает успешным визит Зеленского в США. Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает визит президента Украины Владимира Зеленского в США "очень успешным с конкретными договоренностями".

"Мы работаем и над обратным визитом. Я убежден, что за время своего президентства Джо Байден приедет в Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является важным приоритетом внешней политки США", сказал Кулеба Громадському.

Однако сейчас конкретных договоренностей о визите Байдена нет.

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"Украина очень достойно себя вела во время внутриполитического кризиса в США. Лучшим свидетельством этого является тот факт, что Украина имеет полную поддержку Республиканской и Демократической партий", добавил Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США, где 1 сентября он встретится с американским коллегой Джо Байденом. Лидеры стран обсудят вопросы безопасности и стратегического партнерства.