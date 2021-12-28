Кулеба назвал торгового партнера Украины номер один

Кто пытается воспрепятствовать развитию отношений между Украиной и Китаем в торговой сфере, работает против интересов государства, сказал Кулеба.

Крупнейшим торговым партнером Украины является Китай.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Україна"

"Китай является торговым партнером Украины номер один. Все люди, пытающиеся помешать развитию отношений между Украиной и Китаем в торговой сфере, работают против интересов Украины", - сказал глава МИД.

В то же время Украина имеет разногласия с Китаем в видении ряда политических вопросов, отметил Кулеба.

"Мы это признаем и соответственно строим свою политику", – сказал министр.

Партнером номер один по безопасности для Украины является США.

"И у нас нет намерений отдавать Китаю что-либо, что стратегически может негативно повлиять на безопасность Украины", - заявил Кулеба.

В этом году общий объем помощи США Украине составил $450 млн. Среди предоставленного - боеприпасы, средства радиолокационной связи, противотанковые ракетные комплексы Javelin. В 2022 году США выделят Украине $300 млн на оборонные нужды и защиту от РФ.