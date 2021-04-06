Кулеба - Лаврову: "В чувство надо приводить РФ"

Кулеба ответил руководителю МИД России Лаврову. Фото: пресс-служба Кабмина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил руководителю МИД России Сергею Лаврову. Сказал, что из-за обострения на Донбассе Россию надо приводить в чувство. Ранее Лавров жаловался, что в этой ситуации не видит попыток Франции и Германии "привести Украину в себя".

Об этом Кулеба написал в Twitter.

Международные партнеры Украины знают, кого на самом деле надо приводить в чувство, отметил он.

"Последняя неделя показала: все наши партнеры прекрасно видят, что в себя надо приводить РФ. Они уже это делают", - сообщил Кулеба.

По его словам, "попытка России навязать Украине образ "агрессора "уже провалилась".

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6 апреля Лавров пожаловался, что "каждый раз, когда встречается "нормандский формат" на уровне лидеров, представителей или сотрудников МИД, мы не видим энергичных попыток со стороны наших французских и немецких коллег, чтобы привести в чувство украинскую сторону".

По его словам, РФ "разочарована" реакцией Запада на якобы наращивания Украины сил у линии разграничения. Об этом сообщило российское издание "Коммерсантъ".

Вашингтон обратился к Москве с требованием объяснить наращивание войск у границы с Украиной, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с президентом Владимиром Зеленским выразил обеспокоенность российской военной активностью у границ.