Куда идут миллионы из бюджета: в Херсоне активисты рассказали людям о деньгах партий

К всеукраинской акции коалиции "Деньги партий под контролем" присоединились херсонские активисты. Они вышли на улицы областного центра, чтобы рассказать горожанам, как политические партии распоряжаются бюджетными деньгами.
Этот проект осуществляется совместно РПР, Центром демократии и верховенства права и Центром "Эйдос".
"Люди интересовались представленными аналитическими материалами о том, как политические партии используют выделенные из бюджета средства. Херсонцев действительно интересует, на что политики тратят выделенные средства и где обманывают при их использовании. Спасибо коллегам из Эйдос за полезную инфографику и предоставленные материалы", - написала участница акции Наталья Вершина.
Как показало исследование, с начала этого года больше всего денег партии потратили на саморекламу (53 млн грн) и содержание своих местных ячеек (48 млн грн). Лидерами по этим статьям расходов стали две партии.
В частности, на развитие партийных организаций больше всего денег тратит "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - более половины своего бюджета, или - 55,5%. Партия также стала лидером общего рейтинга добродетели.
А вот на самопиар больше всего денег потратила "Батькивщина" - почти 25 миллионов гривен. 10 миллионов потратила "Самопомощь", Радикальная партия Ляшко - более 7 миллионов гривен.
Также аналитики отметили, что за счет государственного бюджета партии получают 91% доходов, вклады физлиц составляют всего 8%, взносы от юридических лиц - 0,7%, хозяйственная деятельность партий - 0,3%.
Уличные акции, конференции и круглые столы, посвященные мониторингу партийных расходов, продолжаются во всех регионах Украины.
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