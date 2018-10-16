Куда идут миллионы из бюджета: в Херсоне активисты рассказали людям о деньгах партий

К всеукраинской акции коалиции "Деньги партий под контролем" присоединились херсонские активисты. Они вышли на улицы областного центра, чтобы рассказать горожанам, как политические партии распоряжаются бюджетными деньгами.

Жители и активисты Хенрсона присоединились к всеукраинской акции коалиции "Деньги партий под контролем"

Жители и активисты Хенрсона присоединились к всеукраинской акции коалиции "Деньги партий под контролем"

Этот проект осуществляется совместно РПР, Центром демократии и верховенства права и Центром "Эйдос".

"Люди интересовались представленными аналитическими материалами о том, как политические партии используют выделенные из бюджета средства. Херсонцев действительно интересует, на что политики тратят выделенные средства и где обманывают при их использовании. Спасибо коллегам из Эйдос за полезную инфографику и предоставленные материалы", - написала участница акции Наталья Вершина.

Как показало исследование, с начала этого года больше всего денег партии потратили на саморекламу (53 млн грн) и содержание своих местных ячеек (48 млн грн). Лидерами по этим статьям расходов стали две партии.

Жители и активисты Хенрсона присоединились к всеукраинской акции коалиции "Деньги партий под контролем"

В частности, на развитие партийных организаций больше всего денег тратит "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - более половины своего бюджета, или - 55,5%. Партия также стала лидером общего рейтинга добродетели.

А вот на самопиар больше всего денег потратила "Батькивщина" - почти 25 миллионов гривен. 10 миллионов потратила "Самопомощь", Радикальная партия Ляшко - более 7 миллионов гривен.

Жители и активисты Хенрсона присоединились к всеукраинской акции коалиции "Деньги партий под контролем"

Также аналитики отметили, что за счет государственного бюджета партии получают 91% доходов, вклады физлиц составляют всего 8%, взносы от юридических лиц - 0,7%, хозяйственная деятельность партий - 0,3%.

Уличные акции, конференции и круглые столы, посвященные мониторингу партийных расходов, продолжаются во всех регионах Украины.

Жители и активисты Хенрсона присоединились к всеукраинской акции коалиции "Деньги партий под контролем"