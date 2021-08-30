Кучма создал СНБО

25 лет назад, 30 августа 1996-го, образовали Совет национальной безопасности и обороны Украины. Указ подписал второй президент Леонид Кучма.
Появился постоянно действующий конституционный орган по вопросам координации и контроля деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны.
СНБО образовали вместо Совета обороны Украины и Совета национальной безопасности Украины, которые работали в 1991-1996 годах.
Секретарем нового органа стал академик Владимир Горбулин. Руководил ведомством первые три года. Потом - при президентстве Виктора Ющенко.
"На его плечах - разработка всех программ национальной безопасности, развитие нашей армии. Он сделал в Украине намного больше, чем о нем вспоминают", - говорил Кучма о Горбулине.
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Секретарями СНБО в частности были Евгений Марчук, Петр Порошенко, Андрей Парубий, Александр Турчинов, Александр Данилюк.
Сейчас секретарем работает Алексей Данилов.
Председателем Совета национальной безопасности и обороны является президент. Он формирует его персональный состав.
В СНБО входят премьер-министр, министр обороны, председатель СБУ, министры внутренних, иностранных дел. В заседаниях может принимать участие председатель Верховной Рады.
Решения вводит в действие президент указами.
В феврале президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применили к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев.
Также СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма.
В июне санкции ввели против олигарха Дмитрия Фирташа из-за поставок сырья для военных предприятий РФ. И против олигарха Павла Фукса - из-за незаконного получения лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.
В этом месяце санкции применили против народного депутата Андрея Деркача, Игоря Гужвы, который контролирует сайт "Страна.ua", блогера Анатолия Шария и его жены.
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