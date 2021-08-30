Кучма создал СНБО

Первый секретарь СНБО Владимир Горбулин и президент Леонид Кучма, 1997 год. Фото: kuchma.org.ua

25 лет назад, 30 августа 1996-го, образовали Совет национальной безопасности и обороны Украины. Указ подписал второй президент Леонид Кучма.

Появился постоянно действующий конституционный орган по вопросам координации и контроля деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны.

СНБО образовали вместо Совета обороны Украины и Совета национальной безопасности Украины, которые работали в 1991-1996 годах.

Секретарем нового органа стал академик Владимир Горбулин. Руководил ведомством первые три года. Потом - при президентстве Виктора Ющенко.

"На его плечах - разработка всех программ национальной безопасности, развитие нашей армии. Он сделал в Украине намного больше, чем о нем вспоминают", - говорил Кучма о Горбулине.

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Секретарями СНБО в частности были Евгений Марчук, Петр Порошенко, Андрей Парубий, Александр Турчинов, Александр Данилюк.

Сейчас секретарем работает Алексей Данилов.

Председателем Совета национальной безопасности и обороны является президент. Он формирует его персональный состав.

В СНБО входят премьер-министр, министр обороны, председатель СБУ, министры внутренних, иностранных дел. В заседаниях может принимать участие председатель Верховной Рады.

Решения вводит в действие президент указами.

В феврале президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применили к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев.

Также СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма.

В июне санкции ввели против олигарха Дмитрия Фирташа из-за поставок сырья для военных предприятий РФ. И против олигарха Павла Фукса - из-за незаконного получения лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

В этом месяце санкции применили против народного депутата Андрея Деркача, Игоря Гужвы, который контролирует сайт "Страна.ua", блогера Анатолия Шария и его жены.