Кучеренко опроверг тезис Геруса о снижении цены электроэнергии для промпотребителей из-за импорта из РФ

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по ТЭК Алексей Кучеренко назвал причины снижения оптовой стоимости электроэнергии во второй половине октября

Замглавы Комитета Верховной Рады по ТЭК Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook назвал три фактора, повлиявших на снижение оптовой стоимости электроэнергии во второй половине октября.

По его словам, в первой половине месяца (с 1 по 12 октября) цена базовой поставки электроэнергии составляла 1 600 грн/МВт-ч, во второй половине (с 13 по 29 октября) — 1 493 грн/МВт-ч (-6,7%). Первым фактором стал рост предложения "Энергоатома".

Так, 11 октября после планового ремонта был введен в работу энергоблок № 1 на Южноукраинской АЭС мощностью 1 000 МВт.

24 октября после планового ремонта был введен в работу энергоблок № 4 на Ровенской АЭС мощностью 1 000 МВт. "Энергоатом" подает ценовые заявки на 15% ниже так называемых прайс кэпов. Таким образом суммарное предложение от "Энергоатома" во второй половине месяца увеличилось на 2 000 МВт", — написал Кучеренко.

Вторым фактором "стал ценовой демпинг" государственной "Центрэнерго": "Компания продала 1 600 МВт по прямым договорам, увеличив объем производства электроэнергии на 89,6% к октябрю прошлого года. Средняя цена продажи по данным Украинской энергетической биржи составляет 142 коп./кВт-ч при себестоимости производства "Центрэнерго" согласно отчетности НКРЭКУ за июль 2019 г. 163 коп./кВт-ч (с начала 2019 года 184 коп./кВт-ч)".

Наконец, третьим фактором эксперт назвал теплую погоду, которая составила в среднем 11,5 градусов, что на 3 градуса выше среднестатистической нормы за последние 5 лет. Климатические условия снизили график потребления в среднем на 500 МВт.

Таким образом, Кучеренко ответил главе комитета по ТЭК Андрею Герусу, который утверждал, что снижение цен на рынке стало следствием инициированного им открытия импорта электроэнергии из России и Беларуси.

Напомним, с 1 октября начались поставки электроэнергии из России в режиме импорта, которые стали возможны после внесения в Закон "О рынке электрической энергии" "поправки Геруса". За две недели октября поставки из России выросли с 2,4 млн кВт-часов до 4,48 кВт-часов. По данным СМИ, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи". Европейское Энергосообщество также высказало опасения по поводу решений об открытии импорта электроэнергии из не европейских стран.