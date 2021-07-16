Кто заходит в Раду от "слуг" вместо Монастырского

На парламентских выборах мужчина указывал себя, как безработный. Фото: Facebook.com/Anton.Shvachko.1992

Вместо Дениса Монастырского, которого Верховная Рада сегодня лишила депутатских полномочий, народным депутатом от "Слуги народа" может стать Антон Швачко.

Монастырский на парламентских выборах в 2019 году избирался по списку партии "Слуга народа".

Следующим по очередности есть Швачко, кандидат под номером 139.

Согласно закону "О выборах народных депутатов" Центральная избирательная комиссия в течение шести дней должна признать его нардепом или отказать в этом, сообщает "Суспільне"

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28-летний Антон Швачко является председателем областного секретариата партии "Слуга народа".

Он имеет диплом бакалавра на факультете пищевых технологий Сумского национального аграрного университета. В 2017 году получил диплом магистра по специальности "Маркетолог" на факультете экономики и менеджмента.

Во время баллотирования на выборах был безработным. Летом 2019-го участвовал в учениях народных депутатов в Трускавце.

Единственным источником дохода Швачко были 48 тыс. грн от отчуждения движимого имущества, согласно декларации за 2018 год. Также указал, что имеет 2,5 млн грн, $ 27 тыс. и €15 тыс. наличными. И 2,8 млн грн - на банковских счетах. В том же году приобрел в Сумах квартиру на 85,2 "квадрата" за 93 тыс. грн.

Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел в пятницу. За это проголосовал 271 депутат. Вчера парламент уволил с этой должности Арсена Авакова.