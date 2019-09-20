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пятница, 20 сентября 2019 09:09

"Кто вы такая?" – Тищенко снова отличился общением с журналисткой

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&quot;Кто вы такая?&quot; – Тищенко снова отличился общением с журналисткой
Ресторатор Николай Тищенко попал в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа". Фото: kp.ua

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко посоветовал журналистке вместо вопросов попить воды.

Журналистка спросила их с коллегой Артемом Культенко, кто сейчас возглавляет Министерство здравоохранения. Народные избранники не смогли ответить на этот вопрос, хотя сами назначали состав нового правительства.

"Попейте водички, вам полезно", - сказал Тищенко.

Культенко заявил, что "с радостью давал бы комментарии журналистам", но не понимает, зачем ему задают такие вопросы.

Журналистка объяснила, что общественность обвиняет "слуг народа" в том, что они не читают законопроектов, за которые голосуют. Поэтому она проверяет.

"А кто вы такая, чтобы проверять? Мой отец или жена?" - возмутился Тищенко.

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29 августа Верховая Рада утвердила новый состав кабинета министров. Это было первое заседание новоизбранного парламента, в котором большинство - представители "Слуги народа". Они формируют монокоалицию.

Журналисты много раз спрашивали представителей президентской партии имя того или иного министра, которого они назначили. Ответ могли дать не все.

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