Кто вместо Кучмы поехал в Минск

Дипломат Руслан Демченко временно представляет Украину в Минске. Фото: открытые источники

На переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе во вторник в Минске Украину представляет дипломат Руслан Демченко. Об этом сообщила первый вице-спикер, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

Президент Петр Порошенко позже назначит представителя Украины в связи с оставлением этого поста вторым президентом страны Леонидом Кучмой, пишет "Інтерфакс-Україна"

"Именно президент Украины и должен объявить эту фамилию. И 100% это будет патриотичный, профессиональный человек, который будет достойно представлять позицию Украины в Минске", - заявила Геращенко.

Ключевым требованием Киева на переговорах во вторник будет отмена нелегитимных выборов, прошедших в неподконтрольных правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Будем требовать от Российской Федерации и ее марионеток немедленно отменить подготовку фейковых выборов", - сказала Геращенко.

Нынешние события повторяют сценарий ноября 2014-го, когда проведение нелегитимных выборов спровоцировали эскалацию войны на Донбассе и срыв политико-дипломатического процесса урегулирования.

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Руслан Демченко – советник президента. Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе. В 2010-2014-х был заместителем министра иностранных дел, в феврале 2014-го несколько дней исполнял обязанности главы ведомства. Был вторым секретарем посольства Украины в США, консулом в Стамбуле, послом в Сербии и Черногории. В конце 90-х был заместителем руководителя управления Администрации президента Кучмы, возглавлял офис третьего президента Виктора Ющенко.