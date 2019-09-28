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суббота, 28 сентября 2019 20:03

"Кто следующая Гандзюк?": почему люди вышли на Банковую
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Вечером 27 сентября под Офис президента Владимира Зеленского вышли люди с требованием расследовать нападения на активистов. Событие назвали "Ночь на Банковой. Снова". Пришли около 200 граждан. Под окнами оставили надпись "Кто следующая Гандзюк?".

Активистку, советницу главы Херсона Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018. 4 ноября она умерла в ожоговом центре в Киеве. Пять исполнителей нападения осудили от 3 до 6,5 лет заключения. Подозреваемого в организации убийства Алексея Левина СБУ ищет вместе с Интерполом. Подозреваемого Игоря Павловского выпустили из СИЗО в мае. Подозреваемый в заказе убийства Владислав Мангер, председатель Херсонского облсовета, вышел под залог и носит электронный браслет.

На первую ночь на Банковой выходили ровно год назад - при президенте Петре Порошенко. Тогда требовали раскрыть нападения на активистов, внеочередное заседание СНБО, встречу с генпрокурором, главой СБУ, главой МВД и президентом. Перед акцией друзья Екатерины Гандзюк и адвокаты пострадавших активистов написать "список Гандзюк". Это 55 нерасследованных нападений на активистов с 2017 года. Требования расследовать нападения остаются актуальными, говорят организаторы.

Кто пришел "ночевать" на Банковую и что изменилось за год - рассказывает Gazeta.ua

В 19:00 под Офисом несколько человек. Трое девушек, на вид лет 15, держат плакат "Каждый может быть следующим". Буквы не растеклись, хотя на улице капает дождь. Говорить не хотят. Чуть дальше от них несколько парней, один в кепке с названием праворадикальной организации "С14". Почему пришли на акцию - не говорят и сразу уходят. Единственный, кто не отошел в сторону, -14-летний Александр Бондаренко. Позже он будет стоять с плакатом "Когда посадят убийц Мазура".

В 19:30 включают музыку. Трое парней в бледно-зеленой одежде подтанцовывают. Между участниками ходят полицейские, в синих жилетах - полиция диалога.
За несколько минут до начала акции к белому экрану резко подходит левый активист 26-летний Тарас Белоус. В руках плакат "Нападения праворадикалов также должны расследоваться".

Автор: Анатолий Гаевский/Gazeta.ua
  "Я пришел заявить о том, о чем здесь все молчат. Вы делаете вид, что этого нет", - Тарас Белоус
"Я пришел заявить о том, о чем здесь все молчат. Вы делаете вид, что этого нет", - Тарас Белоус

К нему подходит лидер "С14" Евгений Карась.

- На прошлой акции (первой ночи на Банковой — Gazeta.ua) я не был, меня не было в Киеве, - говорит Тарас Белоус журналистам, которые стали кругом.
- Вас вообще нигде не было, вас не было на суде по Крысину, по Волкову, на суде по Майдану вас тоже не было, на судах по Гандзюк вас тоже не было, - повышенным тоном начинает с ним диалог Евгений Карась.
- Недавно, когда был Харьков-прайд, на его участников напали правые. Будет ли какое-то расследование - совсем не понятно, - говорит Белоус журналистам.
- Ты не хочешь спросить, когда будут расследовать нападения полиции на активистов? Пофиг, праворадикалы, леворадикалы? Тебя волнуют правые! - Говорит мужчина за спиной Белоуса.
- Вы не знаете, что меня волнует. Я пришел заявить о том, о чем здесь все молчат. Вы делаете вид, что этого нет.

Почти всю акцию Белоус проводит на повышении возле Дома с химерами. Вокруг него стоит полиция диалога.

- Год назад общественные организации перед ночью на Банковой составили список активистов, на которых нападали, - говорит Тарас Белоус.
- В нем не было ни одного нападения на ЛГБТ, левых, феминисток и других, которые совершали правые. Я решил вспомнить случаи, о которых молчат. Понимал, что значительная часть отнесется неблагосклонно. В начале немного волновался, но знал, на что иду.

Первым на акции берет микрофон Владислав Грезев с инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?". Под курткой черная футболка с фотографией Кати.

Автор: Анатолий Гаевский/Gazeta.ua
  "Полагаться можно только на себя", - Владислав Грезев.
"Полагаться можно только на себя", - Владислав Грезев.

- Мы пришли призвать к солидарности, потому что можно полагаться только на себя, - говорит Владислав Грезев. — И озвучить требование к уже новому политическому руководству страны - к президенту Владимиру Зеленскому. Поскольку он является гарантом прав и свобод граждан Украины, должен максимально включаться в этот процесс и делать все от себя зависящее для расследования дел, наказания заказчиков.

Он передает микрофон отцу Екатерины Гандзюк - Виктору. Мужчина выходит вперед с расстегнутой курткой и без шапки. За его спиной стоят подростки с плакатами. В нескольких кабинетах Офиса президента горит свет.

Автор: Анатолий Гаевский/Gazeta.ua
  "После встречи с президентом я был полон надежды", - Виктор Гандзюк.
"После встречи с президентом я был полон надежды", - Виктор Гандзюк.

-Я не был год назад на этой акции. Катя была в очень тяжелом состоянии. Я постоянно был рядом, - говорит Виктор Гандзюк. - Потом Катя умерла. Кати нет. Прошел год, многое не изменилось в этой стране. За этот год у нас новый президент, генпрокурор, монобольшинство, обновленный Аваков, обновленное руководство СБУ. Я встречался с обновленным президентом. Коммуницировали с другими руководителями государства. Какой результат? Нулевой. После встречи с президентом я был полон надежды. Мне казалось, что у него хватит политической воли продолжить дела. Президент заявил, что он будет способствовать. За три недели после встречи следствие прекратили.

В 20:08 участников просят перейти ко входу Офиса. Туда же несут картонные коробки с цветными баллончиками и трафареты. Их раскладывают на мокрых плитах. Под электронную музыку быстро наносят черную надпись "Кто следующая Гандзюк?" с красной полоской. Когда понимают, что их не останавливает полиция, замедляются.

Автор: Анатолий Гаевский/Gazeta.ua
  Рисуют черными и красными баллончиками на мокрых плитах
Рисуют черными и красными баллончиками на мокрых плитах

- Давайте второй раз, - говорит мужчина об обведении букв. Участники ненароком их стирают, наступая по краям.

Автор: Анатолий Гаевский/Gazeta.ua
  Участников просят не топтаться по надписи
Участников просят не топтаться по надписи

Вокруг готовой надписи расставляют свечи. В течение вечера они несколько раз угасают, их снова поджигают. С флагов на акции - только государственный.

Автор: Анатолий Гаевский/Gazeta.ua
  Свечи поджигают несколько раз за вечер
Свечи поджигают несколько раз за вечер

У верхнего края нарисованной баллончиками надписи стоит 62-летний Игорь Демченко. Держит плакат "Авакова в отставку".

- Аваков развалил полицию полностью. Сейчас новости утром - это ужас. Преступления захлестнули Украину. Я трижды за два года был обворован. Где те машины, получил Аваков? Он закупает вертолеты, которые нужно заказывать в "Мотор Сич". Если граждане чувствуют себя в опасности, то активисты тем более. Вчера пьяный полицейский заехал на остановку - мы должны бояться полицейских, а не преступников, - говорит он.

Подвигает в сторону очки, видит одним глазом. Левый глаз потерял в 2014.

- 19 января на Крещение на Грушевского забросали гранатами - я потерял глаз, другим плохо вижу. Лечился в Польше. Приехал и получаю 2,5-3 тысячи пенсии.

Автор: Анатолий Гаевский/Gazeta.ua
  На белом экране, что позади участников, показывали фильм "Слидства.инфо" о Екатерине Гандзюк
На белом экране, что позади участников, показывали фильм "Слидства.инфо" о Екатерине Гандзюк

Несколько раз участники громко скандируют: "Кто заказал Катю Гандзюк?".

На белом проекторе включают фильм "Следствия. инфо "о Екатерине. Люди кутаются в одеяла.

- Владимир Зеленский в апреле этого года во время предвыборной кампании спрашивал у Петра Алексеевича - когда сядут убийцы Гандзюк. Сегодня мы пришли с этим же вопросом, - говорит 24-летний Сергей Стерненко, активист, экс-глава "Правого сектора" в Одессе. - Я знаю значительную часть "списка Гандзюк", знаю всех, на кого нападали в Одессе, - это мои друзья. На меня совершили три заказных нападения - ни один из них не расследовано. Я знал, к сожалению, уже в прошедшем времени, Екатерину. Но неважно, знал ты пострадавших. Этот вопрос общей безопасности. Если у нас не будет работать закон, не будут наказывать заказчиков нападений и убийств, то под угрозой является каждый гражданин. Это как чума.

К микрофону выходит координатор "С14" Сергей Мазур. После него одесская активистка Лина Радченко и координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова.

- Я хочу напомнить слова Кати Гандзюк - давайте объединяться, потому что придут за нами, обычными пиздливимы гражданами. Объединяемся люди добрые, - говорит Ольга Решетилова без микрофона в руках. Его держат чуть ниже. - Зеленский должен дать команду своей пропрезидентской силе в парламенте создать эффективную временную следственную комиссию, расследовать системные нападения на активистов. Сделать защиту гражданского общества приоритетом в своей политике. Уволить Арсена Авакова, который является олицетворением нарушения прав человека и нападений на активистов.
Я хочу, чтобы мой сын, как станет подростком и будет идти по улице навстречу полицейскому - не переходил на другую сторону дороги.

Участники стоят на Банковой кучками. Между ними периодически кто-то проезжает на самокате. У металлического забора курят.
В одной из кучек стоит 32-летний Виктор Пилипенко, ветеран войны, ЛГБТ-активист.

- Каждый человек с активной гражданской позицией чувствует себя в опасности. Такая судьба (как у Кати Гандзюк — Gazeta.ua) может ожидать каждого из нас, - говорит он. - Для меня главной проблемой является гомофобия - неприятие общества. Но мы занимаемся правозащитой для всех людей. Я абсолютно не вижу реформы правоохранительных органов. Для меня возвращение министра, который был замешан в стольких скандалах, коррупции, является мощным сигналом, что мы все можем снова быть в опасности. Катя Гандзюк - это наш флаг. Мы должны спрашивать еще раз и еще раз, кто заказал Катю. Таким образом мы будем требовать настоящей реформы, обновление власти, чистых правоохранительных органов и судов. Наша страна будет успешной, когда права каждого гражданина будут защищать.

В 22:05 объявляют, что вторая ночь на Банковой подходит к концу. Часть участников начинает выходить из правительственного квартала, часть идет к свечам и надписи "Кто следующая Гандзюк?".

Автор: Анатолий Гаевский/Gazeta.ua
  Свечи стоят между буквами "Кто следующая Гандзюк?"
Свечи стоят между буквами "Кто следующая Гандзюк?"

У нее в красном берете стоит 17-летняя Настя Мищенко, первокурсница Киевского национального университета строительства и архитектуры. На ногах белые кроссовки и высокие розовые носки. Говорит, что будет стоять, пока не замерзнет.

- Я потратила весь черный лак для ногтей на чужой плакат "Авакова в отставку", - с улыбкой говорит Настя. - Стоит человек, у него простым карандашом написано на плакате. Я говорю - прочитать же ничего нельзя. Поискала что-то, а пенал забыла дома. У меня был только лак для ногтей. Он говорит: "Ну давайте у меня на спине". Я положила этот плакат ему на спину и обвела. У меня не было никакого мнения об Авакове, пока я не узнала, что он не позволил легалайз (узаконить использование медицинского каннабиса — Gazeta.ua). У меня есть знакомая-онкобольная зарубежом. И я понимаю, насколько важно иметь доступ к обезболиванию.

Автор: Анатолий Гаевский/Gazeta.ua
  Камердинер - это комнатный слуга в дворянском доме
Камердинер - это комнатный слуга в дворянском доме

Возле Дома с химерами стоит еще один представитель инициативы "Кто заказал Гандзюк?" 34-летний Роман Синицын.

- Меня, если честно, замучили за год эти десятки акций, - говорит он. - В Херсоне в Киеве. Но это единственный путь, законный, эту проблему пытаться разруливать. Проблема простая и позиция проста - мы не можем слезть. Убили нашу подругу, она три месяца умирала в больнице.

Мы не остановимся.

Я хочу жить в стране, где нет кризиса справедливости. У нас он есть. Люди не верят правоохранительной системе, и системы как таковой не существует. Верить системе нельзя ни при каких обстоятельствах. Я не знаю, как еще надо раскачивать вопрос об убийстве Кати. О нем уже говорили в Госдепе США, Помпео, послы, президенты, ее отцу вручили премию посмертно в американском посольстве. А у нас дальше ноль заказчиков, хотя они известны. Это страшно. Но с другой стороны - если ничего не делать, то ничего не будет.

Автор: Ольга Кириленко
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