Кто из депутатов чаще всех прогуливал заседания

Депутаты из партии "Слуга народа" чаще всего игнорировали голосования ВР. Фото: antikor.com.ua

Комитет избирателей проанализировал участие народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в сентябре. Самыми активными были депутаты "Слуги народа". В течение сентября в среднем голосовали 88%.

Однако в этой фракции есть ряд депутатов, которые чаще других игнорировали голосования Рады. Так, 13 депутатов пропустили треть и более голосований. В частности, Александр Дубинский принял участие лишь в 35% голосований, Дмитрий Гурин - 35%, Эдуард Прощук - в 52%, Юрий Заславский - в 55%, Ольга Василевская-Смаглюк - 60%, Александр Ткаченко - 61%, Ирина Верещук - 66 %, Анна Бондар - 67%, Михаил Радуцкий - 67%, Николай Галушко - 67%, Олег Дунды - 68%, Анастасия Красносельская - 69%, Давид Арахамия - 70%.

Официально депутаты пропустили голосования без уважительных причин таких как болезнь или командировка.

Что касается других фракций, то их показатели участия в голосованиях такие: "Голос" - в среднем голосовало 79% депутатов, "Европейская солидарность" - 71%, "Батькивщина" - 48%, группа "За будущее" - 46%.

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Чаще всего игнорировали голосования Совета депутаты "Оппозиционного платформы - За жизнь". В среднем голосовали 25% депутатов.

Всего в сентябре было проведено 373 голосования Рады.

Количество народных депутатов нужно сократить до 300 из-за уменьшения численности населения. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.