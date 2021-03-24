КСУ не будет обжаловать постановление о назначении Шкарлета министром образования

Представление направили 45 нардепов. Фото: РБК-Украина

Конституционный Суд отказался рассматривать обжалование постановления Верховной Рады о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Представление в суд направила группа народных депутатов Украины, сообщают в пресс-службе КСУ.

"Вопрос о открытии конституционного производства по этому делу будет рассматриваться на заседании палаты Суда", - пишут в сообщении.

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Шкарлет исполнял обязанности министра с 24 июня 2020 года. Возглавил министерство он 17 декабря 2020-го. 21 декабря под Офисом президента в Киеве собрались около 300 студентов, ученых, преподавателей и общественных активистов в знак протеста против назначения Шкарлета. До этого он был замечен в плагиате.