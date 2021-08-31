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КС не захотел браться за скандальное назначение Шкарлета с кнопкодавством

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КС не захотел браться за скандальное назначение Шкарлета с кнопкодавством
Сергей Шкарлет после назначения министром возле трибуны Верховной Рады, рядом - нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, 17 декабря 2020 года. Фото: Getty Images

Конституционный суд отказал в открытии производства о конституционности назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки. Об этом во вторник сообщила представитель Верховной Рады в КС, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря.

Представление о неконституционности постановления Верховной Рады о назначении Шкарлета министром подписывали 46 депутатов.

Уполномоченным представителем представления был нардеп от "Голос" Сергей Рахманин.

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Решение по Шкарлету принимали в прошлом году 17 декабря с неличным голосованием, чтобы достичь минимально необходимых 226 голосов. Факт голосования одними депутатами вместо других подтвержден видеозаписями с камер. В представлении сказано о нарушении конституционной процедуры.

Во время голосования депутата от ОПЗЖ Григория Суркиса не было в зале, однако его карточка проголосовала "за", сообщалось ранее.

Суду напомнили о статье Конституции, в которой сказано, что голосование на заседаниях ВР осуществляется народным депутатом лично.

17 декабря Верховная Рада назначила Шкарлета министром образования и науки. За его кандидатуру проголосовали "Слуга народа" и ОПЗЖ. Табло показало 226 "за" - минимальное количество, необходимое для принятия решения.

"Голос" и "Европейская солидарность" попросили перерыв, чтобы убедить председателя ВР Дмитрия Разумкова и глав фракций переголосовать вопрос назначения.

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство касательно кнопкодавства при назначении.

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