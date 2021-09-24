Кризис закончился: ГБР приобрело авто бизнес-класса за миллион гривен

Автомобили Mazda 6 в комплектации Premium продают за 1,06 млн грн.

Государственное бюро расследований приобрело автомобиль Mazda за 1,05 млн грн.

Легковое авто заказало 14 сентября по результатам тендера, сообщают "Наші гроші"

Фирма поставит автомобиль специализированного назначения на базе Mazda 6 Skyactive 2.5 L 6AT Premium Turbo 2021 выпуска.

Салон - кожа, комбинированная искусственной, двухзонный климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями, передние и задние датчики парковки, цветной проекционный дисплей на лобовое стекло, подушки безопасности, мультимедийная система, 11 динамиков.

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Также авто будет иметь специальное оборудование: охранно-громкоговорящее устройство мощностью 150 Вт, маячки синего цвета, расположенные в решетке радиатора. А с дополнительной комплектации - зимние шины, тонировка окон.

Автомобили Mazda 6 в комплектации Premium продают за 1,06 млн грн.

В проект государственного бюджета на 2022 на ГБР планируют выделить более 2,5 млрд грн.

Государственное бюро расследований заработало в ноябре 2019 года. Расследует уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высокие служащие - от министров до начальников главных управлений. Сейчас обязанности директора бюро выполняет Алексей Сухачев.