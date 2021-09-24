Кризис закончился: ГБР приобрело авто бизнес-класса за миллион гривен

Государственное бюро расследований приобрело автомобиль Mazda за 1,05 млн грн.
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Фирма поставит автомобиль специализированного назначения на базе Mazda 6 Skyactive 2.5 L 6AT Premium Turbo 2021 выпуска.
Салон - кожа, комбинированная искусственной, двухзонный климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями, передние и задние датчики парковки, цветной проекционный дисплей на лобовое стекло, подушки безопасности, мультимедийная система, 11 динамиков.
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Также авто будет иметь специальное оборудование: охранно-громкоговорящее устройство мощностью 150 Вт, маячки синего цвета, расположенные в решетке радиатора. А с дополнительной комплектации - зимние шины, тонировка окон.
Автомобили Mazda 6 в комплектации Premium продают за 1,06 млн грн.
В проект государственного бюджета на 2022 на ГБР планируют выделить более 2,5 млрд грн.
Государственное бюро расследований заработало в ноябре 2019 года. Расследует уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высокие служащие - от министров до начальников главных управлений.
Сейчас обязанности директора бюро выполняет Алексей Сухачев.
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