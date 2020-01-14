Кризис справедливости – самый большой вызов: главное в журнале "Країна"

"Кризис справедливости – самый большой вызов. Без правоохранительной и судебной реформы сводятся к перевешиванию табличек, – говорит в интервью журналу "Країна" Роман СИНИЦЫН, волонтер, предприниматель. – Есть проблемы с расследованием преступлений против Майдана последние пять лет. Выдача "беркутов" России может поставить окончательную точку. Вопрос не в том, почему мы их меняем. А в том, что делаем это, наплевав на закон. То есть без приговора. Этих людей подозревают, что они из автоматов расстреляли безоружных протестующих. Десятки спецназовцев уже уехали из Украины. Суд постепенно смягчал им меру пресечения, и они выезжали в РФ. Были случаи, когда делали это группами по пять-шесть человек. Вся "Черная рота" разъехалась. 29 декабря мы отдали последних. Это сделает невозможным достижение справедливости.

У нас нет правоохранительной системы. Перед увольнением "беркутов" было письмо генпрокурора Руслана Рябошапки прокурорам и судьям. Они прямо выполняли указания, очевидно, Банковой. Все управляется в ручном режиме, как было при Кучме. Нет процессуальной независимости прокуроров. Судья не может вынести решение наперекор власти".

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